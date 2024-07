Banii i-au vindecat „miraculos”. Pentru ce sume au fost de acord piloții „inapți de zbor” de la TAROM să își reia activitatea

Cursele, atât pe rutele interne, cât și externe, nu mai sunt afectate. În urma negocierilor, piloții vor primi majorări salariale, iar prima creștere va fi aplicată din luna octombrie.

La orele prânzului, la birourile de check-in ale companiei TAROM, lucrurile se desfășurau în mod normal. Trei curse interne erau programate, iar unii dintre pasageri mergeau să-și înregistreze bagajele de cală.

Femeie: "Ar fi în regulă acum, dar așteptăm să vedem. Până acum pare ok".

Cursele au fost reluate și s-au desfășurat după programul obișnuit după ce conducerea companiei aeriene și piloții au ajuns la o înțelegere după negocieri care s-au terminat aproape de miezul nopții.

Piloții vor primi un plus de 500 de euro net la salariu, iar această creșterea va fi aplicată de la 1 octombrie. Majorări salariale vor fi acordate și anul viitor, cel mai probabil, în două tranșe, astfel încât să se ajungă la un prag de 1.500 de euro.

În plus, vor avea și diune mai mari în cuantum de 240 de euro pentru un comandant de aeronavă și 200 de euro pentru un copilot.

Alexandru Anghel purtătorul de cuvânt al TAROM: "Ieri am avut ănregistrate 29 de notificări din prte a 29 de piloți care s-au declarat inapți pentru zbor timp de 24 de ore. În afara lor, nu avem alte notificări din partea piloților , astfel încât cursele s-au desfășurat astăzi începând de dimineață în planul normal de zbor".

Luni, peste 25 de curse au fost anulate, după ce mai mulți piloți s-au declarat inapți de zbor. Aseară, in Aeroportul Henri Coanda, zeci de pasageri încă așteptau explicații, unii au stat si 16 ore, in speranta că vor urca in avion.

Femeie: "Am avut un zbor spre Istanbul care s-a amânat. Apoi ni s-a refăcut zborul la 9 seara care s-a amânat. La fel, nu ni s-a spus nimic. Ni s-a dat pentru poimâine, iar noi am pierdut cazările, vacanța".

Puși in fața acestei realitati, au cautat solutii pentru a ajunge la destinatie.

Femeie: "Am mai găsit un zbor la 8 de dimineață, dar cu posibilitatea de a se anula".

Obosiți și flămânzi, multi s-au întins pe jos sau pe bagaje.

Turist spaniol: "La ora asta trebuia să fim la Madrid. Eu, de exemplu, sunt din Alicante, în noaptea aceasta dacă reușim să zburăm în Spania, trebuie să dormim în Madrid, mâine să vedem cu ce putem să plecăm".

Cei de la TAROM au venit, in unele cazuri cu alternative de zbor, iar pentru ceilalți pasageri, operatorul aerian va oferi despăbugiri.

TAROM a pus la dispoziție o adresă specială de e-mail, despă[email protected], unde oamenii pot cere informații suplimentare despre cursele anulate.

