Țările mai bogate, precum Germania sau Olanda, cer un buget mai mic și contribuții reduse. România și aliații săi, printre care Spania, Italia și Portugalia, au redactat o declarație comună în care arată că Uniunea nu poate deveni mai puternică dacă taie tocmai fondurile care reduc decalajele dintre statele membre.

România a reușit să strângă în jurul ei 16 state membre, în principal din estul și sudul Europei. Printre ele: Cehia, Grecia, Italia, Lituania, Polonia, Portugalia și Spania. Alianța „Prietenii Coeziunii”, condusă de țara noastră, cere ca viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 să nu sacrifice fondurile de coeziune și banii pentru agricultură.

Pentru România, miza este foarte importantă, pentru că aceste fonduri au finanțat și ar trebui să finanțeze în continuare proiecte de modernizare: drumuri, infrastructură locală, rețele de apă și canalizare, dar și sprijinul pentru fermieri.

Mesajul a fost transmis prin vocea ministrului de Externe, Oana Țoiu, în cadrul Consiliului Afaceri Generale. România cere și ca banii europeni să poată fi folosiți încă trei ani după perioada de programare.

De cealaltă parte, marii contributori la bugetul UE, cum sunt Germania, Olanda și Suedia, nu sunt de acord să plătească și mai mult și se opun unor noi împrumuturi comune.

Negocierile sunt abia la început. Actualul buget expiră la finalul anului viitor, iar liderii europeni vor să ajungă la un acord până la sfârșitul acestui an.