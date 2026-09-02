Potrivit hidrologilor, în următoarele ore, ca urmare a precipitaţiilor înregistrate, a celor prognozate şi a propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie, pe râuri din bazinul hidrografic Trotuş - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Goioasa - amonte confluenţă cu râul Tazlău, respectiv pe afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval S.H. Goioasa - amonte confluenţă cu râul Tazlău (judeţele Bacău, Harghita şi Covasna), scrie Agerpres.

Atenţionarea a fost transmisă de INHGA către: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Administraţia Naţională "Apele Române", Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, Hidroelectrica S.A., Administraţia Bazinală de Apă Siret şi Sistemele de Gospodărire a Apelor Bacău, Harghita şi Covasna.