Avertismentul lui Prigojin: Rusia s-ar putea confrunta cu o revoluție, dacă „nu iau în serios războiul”

În ciuda declarațiilor Kremlinului, comandanții au anunțat că toată aventura s-a soldat cu doar câțiva răniți.

Zona respectivă NU era păzită de armata rusă. Acolo ar fi fost doar aproximativ 25 de militari ruși, cei mai mulți abia recrutați.

Mai mulți jurnaliști ruși, veniți să vadă la fața locului urmele incursiunii voluntarilor ruși pro-Kiev, în mai multe localități din regiunea Belgorod, au fost surprinși de un bombardament ucrainean în satul Kozinka, de la graniță.

Pe rețelele sociale au apărut imagini cu... întoarcerea acasă a grupurilor de voluntari ruși, care au atacat satele din regiunea Belgorod. Comandanții Corpului de Voluntari Ruși și ai Legiunii Rusia Liberă chiar au susținut o conferință de presă în fața a zeci de jurnaliști occidentali, în care au povestit cum s-a desfășurat operațiunea.

Denis Nikitin, comandantul Corpului de Voluntari Ruși: „Până nu au adus un număr mare de tancuri pe drum, nici măcar nu ni s-au putut pune. De fapt, nu avem suficiente resurse și putere pentru a captura acest teritoriu și a-l controla. Pentru noi este încă modul nostru de a testa capabilitățile noastre. Desigur, urmărim atât obiective militare, cât și politice în cadrul acestei operațiuni, le vom atinge. Sunt trofee, sunt echipamente inamice distruse."

Rușii, pe de altă parte, continuă să susțină că i-au eliminat pe toți cei care au participat la incursiunea pe teritoriul regiunii Belgorod.

Serghei Șoigu, ministrul rus al Apărării: „În cursul operațiunii de combatere a terorismului, formațiunile naționaliste au fost blocate și înfrânte prin lovituri aeriene, foc de artilerie și acțiunile active ale unităților de grăniceri. Rămășițele naționaliștilor au fost alungate înapoi pe teritoriul Ucrainei, unde au continuat să fie lovite, până când au fost complet eliminate. Peste 70 de terorişti ucraineni au fost distruşi."

Dincolo de rezultatul raidului, americanii sunt totuși curioși dacă voluntarii ruși au folosit echipamente livrate de Occident pe teritoriul Rusiei. Departamentul de Stat a inițiat deja o anchetă.

General-maior Rupert Jones: „Din perspectiva rusă, arată o problemă de securitate internă, este umilitor pentru ei, a fost un atac pe propriul teritoriu. Din perspectiva occidentală, (incursiunea) va provoca o anume îngrijorare, în privința modului în care Kievul a susținut-o. Când oferim arme, suntem îngrijorați de utilizarea acestor arme pe teritoriul Rusiei, așa că vor exista unele preocupări de natură diplomatică."

Comandantul unității care a organizat raidul susține însă că echipamentele și blindatele folosite ar fi fost achiziționate de pe piața neagră sau chiar recuperate de la ruși, care le-ar fi capturat în timpul luptelor din Bahmut.

Prigojin: „Am făcut pe noi și ne-am retras”

În tabăra rusă, atmosfera e una sumbră. Liderul grupării Wagner, Evgheni Prigojin, a criticat din nou conducerea armatei ruse și a concluzionat că Rusia a vrut să demilitarizeze Ucraina, dar a obținut exact opusul.

Evgheni Prigojin, conducătorul Grupului Wagner: „Ce am făcut? Am invadat teritoriul ucrainean, am călcat în picioare toată Ucraina în căutarea naziștilor. În timp ce căutam naziști, i-am curățat pe toți cei pe care i-am prins. Ne-am apropiat de Kiev și, dă-mi voie să vorbesc pe șleau, am făcut pe noi și ne-am retras. Apoi în Herson, am făcut pe noi și ne-am retras."

Prigojin a avertizat elitele din Rusia „să ia în serios războiul din Ucraina" și să nu-și mai protejeze copiii pentru a nu-i trimite la luptă. Altfel, spune el, Rusia ar putea pierde și s-ar putea confrunta cu o revoluție.

„Trebuie să ne pregătim pentru un război greu. Ce trebuie să facem în acest război pentru a nu supăra Rusia? Pentru că acum suntem într-o stare atât de critică în care putem să pierdem Rusia. Asta e problema principală. Trebuie să impunem legea marțială. În timpul legii marțiale, trebuie să transferăm toate facilitățile posibile pentru a produce muniție."

În acest timp, ucrainenii nu dau semne că ar vrea să lanseze contraofensiva așteptată încă de la începutul primăverii. Timpul pare să fie însă în favoarea lor, pentru că fiecare zi trecută înseamnă noi soldați antrenați la standarde NATO și noi echipamente occidentale care ajung în posesia armatei ucrainene.

