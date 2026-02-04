Falsul utilizează sigla, antetul şi datele de contact reale ale instituţiei, precum şi numele prim-viceguvernatorului Leonardo Badea, tranmite BNR, potrivit Agerpres..

„BNR nu a emis, semnat sau aprobat un astfel de document şi nu deţine atribuţii legale privind emiterea de avertismente referitoare la acte notariale sau procuri", precizează banca centrală, respingând categoric conţinutul materialului. Folosirea elementelor de identificare a fost făcută fără acordul instituţiei, în scopul inducerii în eroare a publicului.

BNR reaminteşte că toate comunicatele oficiale sunt publicate exclusiv pe site-ul propriu şi pe canalele verificate de social media. Orice document atribuit băncii care circulă în afara acestor surse trebuie tratat cu prudenţă maximă.

Transmiterea, reproducerea sau distribuirea unor documente false emise în numele BNR constituie infracţiuni de fals şi uz de fals, sancţionabile conform Codului Penal, conform sursei citate. BNR solicită publicului să nu dea curs, să nu semneze şi să nu redistribuie documentul fals.