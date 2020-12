Augustin Viziru, câștigătorul trofeului Fermierului Anului: Ferma mi-a schimbat viața complet

Augustin Viziru, câștigătorul trofeului Fermierul Anului 2020, a declarat, la Știrile Pro TV, că primul sezon Ferma i-a schimbat viața complet, dar că în ultimul strategia i-a dat mai multe bătăi de cap.

Invitat la Știrile Pro TV, câștigătorul show-ului Ferma. Orășeni vs Săteni a declarat că deși a stat doar 20 de zile în fermă, în acest sezon, strategia i-a dat bătăi de cap.

"În primul sezon, condițiile au fost mult mai grele. Dar acum, strategia mi-a dat bătăi de cap pentru că nu aveam mult timp la dispoziție. Am stat doar 20 de zile, în timp ce în primul sezon am stat 81 de zile. Am muncit mai mult în acest sezon, chiar dacă unii mă percep ca indolent, ca să folosesc un termen blând. Dar Ferma nu este numai despre muncă. Într-o fermă adevărată, da, dar într-un show de televiziune mai sunt și alte criterii", a spus Viziru.

Întrebat ce strategie a avut, Augustin Viziru a declarat: "Strategia mea a fost una destul de simplă. La început, nimeni nu mă băga în seamă, toți se concentrau pe Elena. Și atunci am decis că trebuie să-mi aleg un partener puternic. Strategiile pe care le-am făcut cu Elena au avut succes."

Actorul a mărturisit că primul sezon din Ferma i-a schimbat viața complet. "Am învățat că trebuie să ai răbdare, să fii mai înțelegător, să fii mai docil", a menționat acesta.