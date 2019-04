Augustin Lazăr a cerut scuze în numele Parchetului pentru practicile dinainte de 1989

Pro TV

Procurorul general Augustin Lazăr face declaraţii de presă, răspunzând la acuzaţiile privind activitatea sa înainte de 1989.

Augustin Lazăr a anunţat că va face precizări privind primii ani din cariera sa de procuror

- nu sunt ofiţer, subofiţer, agent sau colaborator al vreunui serviciu de informaţii. Sunt rezervist al Armatei Române.

- nu am nicio emoţie privind orice verificare ce s-ar putea face în arhivele CNSAS. În februarie a venit ultima verificare, cu ultima adeverinţă

- am fost procuror stagiar la Alba Iulia, fără nicio funcţie de conducere

- nu am investigat infracţiuni împotriva regimului comunist, eram procuror criminalist

- episodul la care face referire presa, privind Penitenciarul Aiud, a fost prezentat tendenţios

- comisia nu putea dispune punerea în libertate a unor condamnaţi, aceasta e atributul instanţei de judecată.

- legea avea aceleaşi prevederi pentru toate categoriile de condamnaţi

-aceste atacuri nefondate la adresa mea sunt determinate de depunerea candidaturii pentru al doilea mandat

- practicile dinainte de 1990 au fost abandonate în primii ani ai democraţiei

- Sorin Moisescu a vrut să exprime public o delimitare de unele practici din trecut, printr-o declaraţie de principiu

- marcăm 30 de ani de la prăbuşirea comunismului. Cred că e momentul unei delimitări categorice

-doresc să exprim scuze instituţionale în numele Ministerului Public, pentru practicile discutabile de dinainte de 1989. Personal, îmi experim regretul.

- înainte de 1989 dosarele erau evaluate strict tehnic, fără prezenţa celui în cauză. Regulamentul prevedea că se văd dosarele şi se fac propunerile.

- eu am exprimat regerete pentru faptul că în aplicarea legii de atunci am participat la această comisie şi am evaluat după criteriile prevăzute de legea de atunci. Era o practică conform legii în vigoare la nivel naţional.

- eu m-am înscris pentru al doilea mandat nu ca să mă retrag, ci pentru că am avut nişte realizări şi vreau să le continui

- nu aveam cum să refuz, era o atribuţie de serviciu. Dacă nu aş fi mers, aş fi afectat drepturile celor care trebuiau puşi în libertate

- am avut şi eu surpriza să aflu de această scrisoare care mi-a fost trimisă acum 33 de ani. Corespondenţa condamnaţilor era cenzurată, toate solicitările care nu îndeplineau criteriile erau depuse la dosarul de urmărire de la Securitate. M-a impresionat, nu ştiu dacă e adevărată, nu am văzut originalul. Scrisoarea trebuia verificată de procurorul militar pentru a vedea conduita cadrelor militare care ar fi comis infracţiuni

- după 1990 nu am avut niciun fel de plângere, acum văd că e un context favorabil acuzaţiilor

- activitatea de criminalist era 85%-90% din activitatea mea. Încadrarea mea era de procuror criminalist. Faptul că mergeam la evenimente ca procuror criminalist, participam la şedinţele comisiei de liberări condiţionate, erau lucruri publice. Eu ştiu că minciuna are picioare scurte.

- activitatea comisiei era cu cadru legal şi avea criterii tehnice. Cum se elaborau rapoartele depăşeşte ştiinţa unui procuror civil de 29 de ani.

Ce este acuzat Augustin Lazăr că a făcut în perioada comunistă

Precizările lui Lazăr vin după ce în presă au apărut informaţii potrivit cărora, înainte de 1989, în calitate de şef al comisiei de liberări condiţionate din Penitenciarul Aiud, ar fi refuzat eliberarea unui disident anticomunist. Un fost deţinut politic, Ioan Muntean, a declarat la Antena 3 că a fost băgat la “izolare” de Augustin Lazăr, pe vremea când era închis la Aiud, pentru că ar fi “calomniat organele puterii de stat”.

Procurorul general a reacţionat şi vineri la aceste acuzaţii.

Luni, PSD l-a calificat pe pe Augustin Lazăr drept “comunist”, după anunţul privind inculparea lui Ion Iliescu în Dosarul Revoluţiei-

