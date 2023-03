Atenție la acest FAKE NEWS! Mobilizarea rezerviștilor pentru război este vehiculată, din nou, în România. Ce spune MApN

Cei care au făcut asta, s-au folosit de o procedură de rutină. Mai exact, de actualizarea bazelor de date a rezerviștilor, care se face, conform legii, an de an.

„Soții voștri, prietenii voștri, tații voștri, pregătiți-vă, deci, pentru că aceștia vor fi recrutați în scurt timp în războiul lui Biden, Nuland și Zelenski”. Așa începe textul unui mesaj cu conținut fals, distribuit în aceste zile pe rețelele sociale, și care vorbește despre o așa-zisă mobilizare a rezerviștilor. Cei care au scris acest text mai spun că: „Vorbim despre certitudinea recrutării rezerviștilor români din armată sau din Ministerul de Interne, prin documente semnate, ordin de chemare la centrele militare”.

Singura informație reală este aceea că, Ministerul de Interne emite ordine de chemare, însă această procedură este una de rutină, se face conform legii, și are că scop actualizarea bazelor de date cu numărul rezerviștilor. În fiecare an se emit mii de astfel de ordine. Unii s-au folosit de aceste documente în scopul manipulării și dezinformării, și au creat mesaje false, pe care le-au distribuit sub mai multe forme.

Constantin Spânu, purtătorul de cuvânt al MApN: „Fie s-au falsificat, fie s-au inventat de documente de chemare, care au fost răspândite online sau fizic, în cutiile poștale. Dezinformarea îmbracă foarte multe forme, este clar că e o temă de interse între actorii interesați de manipulare”.

În ultimul an, de când a început războiul din Ucraina, au existat șapte astfel de momente în care, pe internet sau chiar pe telefonia mobilă, au fost distribuite mesaje false despre mobilizarea românilor, pentru a participa la război, scopul fiind acela de a crea panică în rândul populației. Au fost distribuite chiar și imagini cu tehnică militară, filmate în timpul unor defilări și răspândite cu mesajul că armata română relocă sisteme de apărare antiaeriană către frontiera cu Republica Moldova.

Constantin Spânu, purtătorul de cuvânt al MApN: „Aceste lucruri nu s-ar putea face pe ascuns. Declararea stării de mobilizare, de asediu sau de război sunt prevăzute de Constituție, de legi într-o situație reală. Doamne ferește, toată lumea ar știi”.

Ministerul Apărării face un apel către toți românii să se informeze din surse sigure și să semnaleze toate încercările de dezinformare.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 10-03-2023 19:43