Elon Musk, acuzat că a demis un angajat cu handicap din compania Twitter. Cum a reacționat miliardarul

În prezent, pe Twitter, este un adevărat conflict între un angajat al companiei și patronul acesteia, Elon Musk, care crede că a fost pus pe lista disponibilizărilor.

Utilizatorul Halli, angajat al Twitter, s-a plâns pe platforma social-media că i-a fost tăiat accesul la computerul companiei, alături de alți 200 de angajați. Cu toate acestea, compania nu a făcut precizări oficiale în cazul demiterii sale, spune el.

„În urmă cu 9 zile, accesul la computerul meu de la serviciu a fost tăiat, împreună cu alți 200 de angajați Twitter. Cu toate acestea, șeful dvs. de la Resurse Umane nu este în măsură să confirme dacă sunt sau nu un angajat. Nu mi-ați răspuns la e-mailurile mele. Poate dacă destui oameni vor da retweet îmi veți răspunde aici?”, a fost mesajul postat pe Twitter de utilizatorul Halli.

După ce angajatul în cauză i-a cerut public lui Musk să-i răspundă, reacția deținătorului Twitter nu a întârziat să apară.

„Realitatea este că acest tip (care este bogat în mod independent) nu a muncit deloc, a pretins ca scuză faptul că are un handicap care îl împiedică să tasteze, dar în același timp a scris pe Twitter ca o furtună. Nu pot spune că am mult respect pentru asta”, i-a răspuns Elon Musk.

Apoi, angajatul i-a explicat foarte clar lui Musk că suferă de distrofie musculară și a început să-i ofere miliardarului câteva precizări despre boala care îl afectează.

„Bună din nou. Sper că ești bine. Și eu sunt bine. Îți sunt recunoscător pentru interesul tău față de sănătatea mea. Dar dacă tot ai menționat, am vrut să-ți dau mai multe informații. Eu am distrofie musculară. Aceasta are multe efecte asupra corpului meu. Să vă spun care sunt acestea:

- Picioarele mele au fost primele care au cedat. La vârsta de 25 de ani am început să folosesc un scaun cu rotile. Au trecut 20 de ani de când s-a întâmplat asta. În acest timp, și restul corpului meu a cedat. Am nevoie de ajutor pentru a mă urca și coborî din pat și pentru a folosi toaleta.

- Multă vreme am crezut că brațele mele vor rămâne puternice. Un medic mi-a spus că așa va fi. Dar au sfârșit prin a-și pierde puterea. Ceea ce, nu mă deranjează să vă spun, a fost greu de acceptat. Dar îți accepți cărțile pe care le primești și am reușit să-mi creez o viață minunată.

- Acum nouă ani am înființat o companie numită

@uenodotco. Am muncit mult, nu mi-a făcut niciun bine corpului meu, dar asta am simțit că trebuie să fac. Munca grea a dat roade, iar compania a devenit foarte de succes.

- Am lucrat mai mult sau mai puțin pentru toate companiile mari de tehnologie. Am crescut rapid și am făcut bani. Cred că la asta vă referiți când spuneți "independent de bogat"? Că mi-am făcut banii în mod independent, spre deosebire de a spune că am moștenit o mină de smaralde.

- Dar după șapte ani eram obosit. Covidul a ținut mai mult de două săptămâni decât ați spus că va ține. Iar corpul meu continua să devină tot mai slab. După ce am analizat mai multe opțiuni, am decis să-mi vând compania către Twitter”.

O șefă de la Twitter, OUT din companie

Printre disponibilizările masive făcute de Elon Musk în cadrul Twitter, una dintre victimele sale a fost unul dintre cei mai loiali angajați ai companiei Twitter, deși ajunsese să doarmă la locul de muncă.

Managerul Esther Crawford era atât de dedicată companiei, încât întreaga ei viață ajunsese să se învârtă în jurul acesteia. Nu mai ajungea acasă, la familia ei, nici măcar pentru a se odihni, lucru dezvăluit, recent, pe rețelele socială.

În luna noiembrie a anului trecut, Esther Crawford a fost surprinsă, într-o fotografie, în timp ce dormea la birou: pe o saltea întinsă pe podea, lângă scaunele de birou, învelită într-un sac de dormit și cu o mască neagră pe ochi.

Pentru Elon Musk, dedicarea ei nu a reprezentat însă un aspect de luat în calcul la decizia sa de a face disponibilizări masive. Alături de Esther Crawford, încă aproximativ 200 de oameni au fost nevoiți să plece, scrie news.com.au.

La finalul lunii ianuarie, înainte de a fi concediată, ea a afirmat că lucrurile o luaseră razna în interiorul companiei, motiv pentru care trăia cu o frică permanentă de a nu face ceva greșit.

Elon Musk a redevenit cel mai bogat om din lume

Între timp, Elon Musk, șeful Tesla, a redevnit cea mai bogată persoană din lume, potrivit evaluării Bloomberg.

El fusese detronat de pe primul loc de Bernard Arnault, patronul brandului francez de lux LVMH, în luna decembrie a anului trecut, iar de atunci Musk a rămas pe locul 2 timp de mai bine de două luni.

Începând de din martie, însă, Bloomberg spune că o revenire a acţiunilor Tesla l-a readus pe Musk pe primul loc în clasamentul miliardarilor în timp real.

Potrivit Bloomberg, averea netă a lui Musk era de aproximativ 187,1 miliarde de dolari luni, după închiderea pieţelor, depăşind cu puţin averea de 185,3 miliarde de dolari a lui Arnault.

Sursa: Twitter / News.com.au Etichete: , , , , Dată publicare: 07-03-2023 21:48