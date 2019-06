Armă de ultimă generație, produsă în România. Trupele speciale au testat-o

Producătorul italian de arme Beretta a semnat, luni, o înţelegere cu Uzina Mecanică Plopeni, unde intenţionează să fabrice componente pentru o armă de asalt modernă.

Cu peste 6 milioane de euro, italienii vor să modernizeze o hală de producţie şi să instruiască personalul. Ministrul Economiei a anunţat chiar că este posibil ca Armata Română să aibă în viitor Beretta. Asta în condiţiile în care şi România fabrica arme asemănătoare la Cugir, în judeţul Alba.

Puşca de Asalt X 160 produsă de italienii de la Berreta a fost testată, luni, într-un poligon de trupele speciale ale poliţiei şi Armatei Române. Străinii o consideră net superioară pistolului mitralieră făcut după celebrul Kalașnikov aflat în dotarea militarilor noştri încă din anii '60. Dar Armata Română trebuie să treacă la un calibru mai mic, conform standardelor NATO.

Luca Munaretto, manager fabrica de arme Beretta: "Cea românească are 7,62, iar a noastră e 5,56. Cântăreşte mai puţin şi are mai multă muniţie. AK-47 nu e complet ambidextru, a noastră e. Are mai multă acurateţe decât AK47."

Bădălau "Societatea nou înfiinţată va avea 80% acţiuni prin statul român"

Pistolul mitralieră folosit acum de Armată Română e însă cu mult mai ieftin şi are confirmare mondială. Este cea mai vândută armă din lume, iar marile armate au modernizat-o astfel încât să corespundă cerinţelor NATO. Şi Uzina Mecanică Cugir are în dezvoltare un prototip, aşa că ar fi un competitor direct la viitoarele contracte cu Armata. Dar ministrul Economiei pare să nu-l fi luat în calcul.

Nicolae Bădălau, ministrul Economiei: "Societatea nou înfiinţată va avea 80% acţiuni prin statul român şi 20% Beretta. 15% din arma va fi fabricată în România. Pe contractul de offset vom avea pentru fiecare armă un pistol calibru 9-19 mm."

Reporter: "Dacă ministerul Apărării sau de Interne nu cumpără arma se mai face transferul de tehnologie? -

Bădălau: "De ce puneţi raul înainte?"

Reporter: "Păi şi dvs aţi pus offsetul înaintea contractului."

Invitat la prezentare, ministrul Apărării susţine că şi-a făcut deja o idee după ce au fost testate şi alte arme.

Gabriel Leş: "Pentru acest an nu avem buget pentru cumpărarea şi înlocuirea armei de asalt, dar în perspectiva celor 2% din PIB, pentru noi e important să avem transfer tehnologic şi producţie în România, e un competitor care va putea veni la viitoarele licitaţii pe care MAPN le va avea."

Franco Gussalli Beretta, preşedintele companiei Beretta: "Începerea lucrărilor va fi graduală, prin urmare, în prima fază Beretta va ajuta Romarm să fabrice primele componentele. Apoi vom ajuta la finalizarea armei."

Sindicaliştii din Armata Română spun însă că executivul ar trebui să investească în propriile fabrici de armament şi nu să încheie înţelegeri cu parteneri străini.

