Așa a decis Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) într-un caz privind Bulgaria, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Justiţia bulgară a cerut avizul CJUE după ce autorităţile locale au refuzat să elibereze documente de identitate care recunosc statutul feminin al unei femei transgender. Înregistrată la naştere ca fiind de sex masculin, cu nume, număr de identificare personală şi documente de identitate corespunzătoare sexului masculin, persoana în cauză trăieşte în prezent în Italia, unde a început o terapie hormonală şi se prezintă ca femeie.

În 2017, ea a sesizat justiţia bulgară pe motiv că refuzul modificării datelor de stare civilă în actul său de naştere îi împiedică exercitarea dreptului la liberă circulaţie.

În hotărârea de joi, CJUE notează că dreptul UE "se opune reglementării unui stat membru care nu permite schimbarea informaţiilor de gen înregistrate în registrele de stare civilă ale unuia dintre cetăţenii săi care şi-a exercitat dreptul de liberă circulaţie şi şedere într-un alt stat membru".

"Deşi eliberarea documentelor de identitate ţine de competenţa statelor membre, ele trebuie să exercite această competenţă în conformitate cu dreptul UE", subliniază CJUE.

Potrivit Curţii, discrepanţa dintre identitatea de gen trăită a unei persoane şi informaţiile privind sexul înregistrate în cartea sa de identitate este susceptibilă să împiedice exercitarea dreptului persoanei respective la liberă circulaţie.

Avocatul reclamantei, Alexander Schuster, a salutat într-un comunicat un rezultat "foarte pozitiv", care "confirmă angajamentul Uniunii de a proteja drepturile fundamentale şi minorităţile".

Subliniind că "Ungaria, Slovacia şi Bulgaria refuză în prezent persoanelor transgender dreptul de a deţine documente care le reflectă identitatea", avocatul a remarcat şi că, odată cu decizia CJUE, "cetăţenii acestor ţări vor putea acum să circule liber în cadrul Uniunii, cu recunoaşterea deplină a ceea ce sunt".

"Această decizie îmi va permite în sfârşit să obţin un paşaport bulgar conform identităţii mele. Acest lucru îmi va permite de asemenea să găsesc un loc de muncă fără a fi discriminată", a reacţionat clienta sa în acelaşi comunicat.

Se aşteaptă ca hotărârea Curţii Europene de Justiţie să deblocheze zeci de cazuri similare din Bulgaria, în prezent blocate în aşteptarea acestei decizii.

"Este o decizie extrem de importantă pentru Bulgaria. Este un prim pas către protejarea dreptului la demnitate al persoanelor transgender", a declarat pentru AFP avocata Deniţa Liubenova, care s-a ocupat de asemenea de acest caz.