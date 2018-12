ANIMAȚIE. De ce s-a prăbușit planșeul clădirii din Centrul Vechi. Ar putea urma un dezastru

Un incident șocant, petrecut în centrul vechi al Capitalei, ne arată că nu mai este nevoie nici măcar de un cutremur pentru ca unele clădiri din zonă să se năruie.

În cazul unui imobil costruit în anul 1875, planșeul care separă parterul de subsol s-a prăbușit din senin. Doar norocul a făcut ca cei 12 locatari să fie în apartamente și nu pe hol.

Chiar și așa oamenii au rămas blocați la etaj, iar pompierii au improvizat o punte ca să îi scoată. Este doar o preambulul unui dezastru, avertizează încă o dată arhitecțîi.

Strada Franceză este o stradă din Centrul Vechi pe care turiștii ar putea-o numi boemă. În realitate are 9 clădiri, pericol public, cu gradul I de risc seismic. Una dintre ele este la numărul 32, care în interior arăta așa: plafonul din beton nearmat care despărțea parterul de subsol s-a prăbușit.

În total, 12 oameni au rămas blocați la etaj. Inițial, pompierii au încercat să îi scoată cu o autoscară.

Locul în care s-a prăbușit planșeul este fix în fața scărilor, așa că pompierii au fost nevoiți să creeze o rampă de acces pentru a putea evacua pe rând locatarii.

Locatară: "Acum 4 zile am măturat scările și am văzut că se mișcau plăcile din parter. Am anunțat și nu a venit nimeni."

Duminică seară, reprezentanții Primăriei Capitalei și-au dat seama că, pe parcursul acestor ani, un zid de sprijin din subsol a fost dărâmat fără autorizație. Era vorba despre un zid tranversal care purta încărcătura etajelor. Fără el, întreaga rezistență a fost preluată de plafonul din beton, fără armătură, care nu a mai rezistat și s-a prăbușit.

Plus de asta, clădirea a fost construită în anul 1875, iar în anul 1993 a fost expertizată. Imobilul are 3 proprietari care au închiriat apartamentele nesigure la mai mulți chiriași.

Gabriela Firea: "Compania municipală Consolidări a fost de nenumărate ori și la acest imobil și le-a spus proprietarilor că acest imobil este cu grad I de rism seismic, pericol public, doi proprietari s-au opus consolidării și de aceea nu am putut intră să punem în siguranță clădirea și a o consolida."

Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 spune însă că proprietarii sunt obligați să permită accesul în locuințe pentru punerea lor în siguranță. În caz contrar, Primăria poate apela la instanța judecătorească ca să intervină cu jandarmeria pentru evacuare.

În această situație sunt sute de clădiri în centrul Capitalei. Printre ele se numără și imobile în care se află restaurante, cluburi și apartamente. Doar în 42 dintre ele Primăria Capitalei a reușit să înceapă consolidarea.

Livia Ivanovici, arhitect: "Această clădire este în clasa I de rism seismic, cea de peste stradă în gradul 3. Să nu uităm că aceste clădiri au fost expertizate cu peste 20 de ani în urmă și dacă s-ar mai experiza acum, cu siguranță toate ar fi în grul 1 de risc"

Reporter: Știți câte persoane stau aici în centrul Capitalei în astfel de blocuri?

Coajă Marius, consilier primar general: ”Din statistcile noastre, 5000 locuiesc în cele 180 care sunt în centru".

România a reuşit să finalizeze consolidări doar în 28 de clădiri în 29 de ani, din cele peste 500 de clădiri cu risc seismic major pe care le are.

