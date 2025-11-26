ANIMAȚIE. Cum s-a produs explozia de la blocul din Buftea. Clădirea ar putea fi demolată

26-11-2025 | 19:25
Experții de la Inspectoratul de Stat în construcții avertizează că blocul din Buftea, zguduit marți seară de o explozie puternică, are un risc iminent de prăbușire.

autor
Andreea Marinescu

Șase oameni au fost răniți în urma deflagrației. Nici locatarii, nici anchetatorii nu mai pot intra în acest imobil pentru că își pun viețile în pericol. Cel mai probabil, clădirea va fi demolată.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Era trecut de ora 18 și 30 de minute când peretele exterior al clădirii de pe Aleea Tineretului a fost spulberat de suflul deflagrației. Într-o filmare făcută de un localnic se observă cum oamenii se mobilizează repede și sar în ajutorul răniților.

Un martor își amintește cu groază acele momente.

Vecin: „Am intrat înăuntru și am stins focul cu două extinctoare auto, am dat un perete la o parte și un frigider, am scos pe soția victimei și pe fii săi”.

Din blocul de vizavi, la doar 20 de metri de locul exploziei, o vecină a asistat la întreaga scenă.

Vecină: „Eram la geam la mine și am vrut să trag jaluzeaua jos și am auzit bubuitură și o flacără foarte mare și ascuțită și când am văzut că, cade peretele...m-am speriat rău de tot. Și zic hai să ies afară, nu era nimeni și am văzut un om care mișcă din mâini”.

Șase persoane au fost rănite, iar trei au ajuns la spital. Un bărbat se află în stare gravă, altul are arsuri pe 20% din suprafața corpului, iar o adolescentă de 14 ani este în stare stabilă.

Femeie: „Eu nu am auzit în viața mea așa bubuitură, de am sărit în sus din pat cu tot cu canapea. Când am dat să mă duc în bucătărie din sufragerie lângă prag era tavanul lăsat, am intrat în bucătărie lângă geam era tavanul lăsat afară, frigiderul într-o parte, aragazul într-o parte”.

Ajutați de tehnologia faro focus, polițiștii au măsurat la milimetru locul unde s-a produs explozia, astfel încât anchetatorilor să nu le scape niciun detaliu pe parcursul cercetătorilor.

Corespondent PRO TV: „Risc iminent de prăbușire, acestea au fost primele concluzii ale reprezentanților inspectoratului de stat în construcții în momentul în care au venit la fața locului aici la imobilul din Buftea. Se vede partea din mijloc a clădirii acolo unde a avut loc deflagrația, practic este prăbușită pe jumătate, iar specialiștii spun că în orice moment ceea ce se află la etajul 1 poate de asemenea cădea”.

Blocul aparține primăriei

Imobilul afectat de explozie aparține primăriei. Locatarii plăteau chirie primăriei din Buftea între 50 și 100 de lei pe lună. 22 de familii locuiau acolo de ani buni.

Gheorghe Pistol, primarul orașului Buftea: „Încă de aseară comitetul local pentru situații de urgență a decis să reloce locatarii de acolo în două spații ce aparțin primăriei. Restul au mers la cunoștințe sau rude. În ziua de astăzi colegii mei de la Direcția de Asistență Socială au însoțit încă 7 persoane care au dorit să vină în spațiile puse la dispoziție de noi. Suntem pregătiți să susținem aceste persoane multe luni de acum încolo. Le punem la dispoziție hrană zilnică, medicamente necesare, acolo unde a fost nevoie acordăm inclusiv sprijin pentru insulină”.

Niciunul dintre locatarii imobilului afectat nu are voie să se apropie de clădire până când pompierii și experții de la ISC nu vor aproba acest lucru. În urma deflagrației, alimentarea cu gaze a fost oprită pentru întregul imobil în formă de "U".

Alexandru Poroșanu, director adjunct al Institutului Național de Criminalistică: „O parte din apartamente sunt racordate la gaze, o parte nu, probabil se încălzesc pe butelii sau pe alte metode de încălzire, curent sau altceva”.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și distrugere din culpă.

Sursa: Pro TV

Etichete: explozie, buftea, simulare,

Dată publicare: 26-11-2025 19:25

