Anchetă la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca. Un asistent ar fi bătut o pacientă în vârstă de 30 de ani

Un asistent de 58 de ani, angajat la spitalul de psihiatrie din comuna Bălăceanca, județul Ilfov, a fost arestat la domiciliu după ce ar fi bătut o pacientă.

S-a întâmplat pe 4 ianuarie, dar totul a ieșit la iveală după ce rudele femeii au observat rănile și au anunțat poliția.

Corespondent PROTV: „Polițiștii orașului Pantelimon au răspuns la apelul venit prin 112 din partea rudelor unei paciente în vârstă de 30 de ani, internată la spitalul de psihiatrie din Bălăceanca. Acolo, anchetatorii au constatat că faptele se confirmă și au studiat imaginile camerelor de supraveghere ale spitalului.

Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, asistentul de 58 de ani și-a pierdut cumpătul după ce femeia a refuzat să-și ia tratamentul. Profitând de starea vădită de vulnerabilitate a acesteia, bărbatul a lovit-o în mod repetat cu pumnii și cu genunchiul, provocându-i leziuni la nivelul capului.

Femeia a avut nevoie de două zile de îngrijiri medicale ca să-și revină, timp în care asistentul a fost reținut pentru purtare abuzivă. Judecătorii au decis ca asistentul să fie cercetat mai departe în arest la domiciliu, însă procurorii au contestat măsura și cer arest preventiv.

Reprezentanții spitalului ne-au comunicat că au declanșat o anchetă internă, dar și o comisie de disciplină care se va întruni mâine, urmând să decidă cum îl sancționează pe angajat. Cât despre femeia bătută, ea nu mai este pacienta spitalului, a fost externată la cererea rudelor.”

