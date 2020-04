Anchetă la centrul de dializă Diaverum din București. 7 oameni au murit

Șapte români care aveau insuficiență renală și făceau dializă la centrul privat Diaverum din București au murit până vineri, spun autoritățile. Alți pacienți sunt infectați, iar unii dintre ei sunt în stare critică în spitalele din București.

Ancheta declanșată de Direcția de Sănătate Publică a arătat că centrul nu a fost dezinfectat, după ce acolo a fost identificat primul bolnav de coronavirus.

Printre cei mai expuși riscului de deces în infecția cu coronavirus sunt pacienții cu probleme renale, peste 30.000 în toată țara.

35 s-au stins până acum, iar nouă dintre ei făceau dializă. Șapte erau pacienții unui centru de dializă privat, Diaverum.

Mama lui Marian Petrescu a făcut dializă acolo până în ziua în care starea ei de sănătate s-a înrăutățit și a fost transferată la Spitalul Universitar.

Citește și Mii de firme românești au depus actele pentru angajații pe care îi trimit în șomaj tehnic

Marian Petrescu: "Am chemat ambulanța pentru că starea mamei mele nu era deloc bună. Am băgat-o în ambulanță, au dus o la Universitar, la Universitar când au auzit de unde vine, imediat au băgat-o în izolare, neavând nici un simptom de coronavirus".

A fost testată, iar rezultatul a fost pozitiv la COVID19. De o săptămâna este la secția de terapie intensivă a spitalului Victor Babeș, în stare gravă: "Starea este critică, liniară de joi, nici un plus nici un minus, respiră datorită aparatelor de ventilație. Inima este terminată".

Maria Pricop este fiica unui pacient care mergea la același centru. După ce autoritățile au aflat că acolo există un focar de coronavirus, au fost mutați în grabă într-un centru din afara Bucureștiului ca fie plasați în carantină.

Maria Pricop: "Seara m-a sunat că el nu vine acasă că va fi dus în carantină, și nu i s-a explicat unde va fi dus. El a aflat că va fi dus în Popești Leordeni. Eu în momentul ăla i-am spus păi întreabă unde ești, avea niște tratamente pentru inimă, un anticoagulant, am sunat la DSP nu a răspuns nimeni așa că am sunat la 112. Ambulanța a zis că nu ține de ei, dar am reușit să aflu adresa din Popești și am putut să mă duc să-i dau medicamente. Acum unde face dializă, până ieri a făcut în același loc, dar de ieri a fost mutat într un alt centru”.

Direcția de Sănătate Publică a făcut o anchetă epidemiologică în acest centru după ce nouă persoane fuseseră diagnosticate cu COVID19. După anchetă, Centrul a fost închis pentru dezinfecție și amendat cu 30.000 de lei. Inspectorii DSP au descoperit că personalul nu purta echipament complet de protecție, și mai grav, după ce au aflat de primul lor pacient infectat n-au dezinfectat. Așa că boala s-a răspândit în rândul pacienților, susțin autoritățile, iar din spusele celor internați, afectate ar fi și câteva cadre medicale.

Am încercat să îi contactăm pe reprezentanții centrului Diaverum, că să ne spună care este numărul pacienților infectați care au trecut prin centrul lor. Însă până acum nu am primit nici un răspuns.

Clinica privată de dializă are 27 de centre în România, dintre care 6 în Capitală și îngrijește în prezent peste 4.000 de pacienți. În toată țara 16.000 de pacienți fac dializă, iar încă pe atâția așteaptă să între la tratament. Ei sunt în primele categorii de risc. De aceea ar trebui să fie tratați în condiții de maximă siguranță atât pentru ei cât și pentru cadrele medicale.

Cristina Căpușă Medic Nefrolog: "Riscul e dublu pentru că au imunitatea scăzută nu pot sta în autoizolare pentru că trebuie să iasă de trei ori pe săptămâna din casă".

Ministerul sănătății a stabilit că pacienții Covid 19 cu forme urșoare vor face dializă în alte două centre Diaverum din București. Cei cu forme grave, la Spitalul de nefrologie.

Vulnerabili sunt și pacienții cu diabet, hipertensiune arterială sau cei ce suferă de obezitate morbidă.