”Atentat la reputația eroilor”. Artist chinez, condamnat la 3 ani de închisoare, pentru că a insultat memoria lui Mao Zedong

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O altă operă artistică vizată de furia autorităților din China este intitulată „Miss Mao” și prezintă o versiune caricaturală a lui Mao, cu sâni și un nas umflat.

Acuzațiile aduse lui Gao se referă la opere artistice despre care autoritățile chineze susțin că au jignit personalități revoluționare, iar printre aceste opere se află și o statuie realizată în 2009, intitulată „Vina lui Mao”, care îl înfățișează pe fostul lider și fondator al Chinei moderne îngenuncheat, în semn de pocăință.

Potrivit soției sale, Zhao Yaliang, el a fost condamnat de Tribunalul Popular din Sanhei, din provincia Hebei de nord.

Conform Associated Press, Gao, care locuiește în SUA și face parte dintr-un duo artistic cunoscut pe plan internațional sub numele de „Frații Gao”, a fost arestat în august 2024, în timp ce își vizita familia în China. De atunci se află în arest preventiv.

Shane Yi, cercetător la organizația Chinese Human Rights Defenders, a descris sentința drept „un caz foarte clar de încălcare a libertății de exprimare a unei persoane”.

Yi a subliniat că operele de artă în cauză au fost create înainte ca legea în baza căreia a fost condamnat Gao să fie adoptată și a precizat că artistul intenționează să atace sentința.

Instanța nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Amnesty International a criticat sentința instanței, pe care a descris-o ca fiind un factor de descurajare a expresiei artistice.

„Detenția preventivă îndelungată și, în cele din urmă, decizia de a-l condamna pe Gao Zhen la pedeapsa maximă de trei ani de închisoare prevăzută pentru această infracțiune ilustrează determinarea autorităților de a-i descuraja pe alții să se angajeze în expresia artistică independentă”, a declarat Sarah Brooks, directoarea Amnesty International pentru China.

„Niciun artist nu ar trebui să fie supus unei pedepse penale pentru crearea unor opere care contestă narațiunile oficiale sau încurajează reflecția critică asupra istoriei”, a adăugat ea.

Zhao a declarat că speră să se reunească cu soțul ei și să poată reveni în SUA, țara în care familia lor emigrase.

„Am simțit că doi ani erau limita mea și am fost foarte dezamăgită și tristă. Nu am reușit să-mi revin”, a spus ea. Își pregătise haine pentru soțul ei, în speranța că acesta va fi eliberat. Instanțele chineze calculează adesea durata pedepsei începând cu data la care deținutul este arestat.

Frații Gao, ale căror opere abordau teme precum autoritarismul și cenzura, au devenit faimoși într-o perioadă de relativă deschidere în China și au avut expoziții atât în țară, cât și în străinătate.

Cu toate acestea, în ultimii ani, statul și-a intensificat controlul asupra anumitor aspecte ale libertății de exprimare, în special în ceea ce privește personalitățile politice, odată cu adoptarea, în 2018, a unei legi care interzice criticarea eroilor naționali.