ANAF a confiscat aur și argint de peste 12 milioane lei, în Bacău. Neregulile grave descoperite de inspectori

Acţiunea a avut loc în urma unor controale desfăşurate la operatori economici din Municipiul Bacău, care activează în domeniul comerţului cu bijuterii şi metale preţioase.
Conform unui comunicat al instituţiei, acţiunile de control au fost iniţiate în baza analizelor de risc fiscal şi au vizat verificarea respectării legislaţiei specifice privind evidenţa, provenienţa şi comercializarea bunurilor din metale preţioase. Verificările au fost extinse şi la o altă societate aflată în legătură cu operatorul economic iniţial controlat, ca urmare a constatării unor deficienţe similare.
În urma controalelor efectuate, inspectorii ANAF Antifraudă au identificat nereguli semnificative, constând în evidenţa deficitară a stocurilor, precum şi lipsa documentelor justificative privind provenienţa unor cantităţi importante de bunuri comercializate.
În consecinţă, au fost dispuse măsuri de confiscare pentru: 6.560 de piese din aur, în valoare de aproximativ 12,24 milioane lei; 1.989 de piese din argint, în valoare de aproximativ 323.000 lei Totodată, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în cuantum de 20.000 lei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
ANAF menţionează că bunurile confiscate au fost predate instituţiilor abilitate, în conformitate cu procedurile legale.
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală precizează că îşi menţine angajamentul ferm pentru combaterea evaziunii fiscale şi intensificarea controalelor în domeniile cu risc fiscal ridicat.
Acţiunile de verificare vor continua, în vederea asigurării respectării cadrului legal, protejării intereselor bugetare ale statului şi susţinerii unui mediu concurenţial corect. În acest context, ANAF DGAF reiterează obligaţia operatorilor economici de a respecta prevederile legale privind evidenţa şi trasabilitatea bunurilor din metale preţioase.
Sursa:
Agerpres
Etichete:
anaf,
aur,
argint,
Bacau,
Dată publicare: