ANAF a confiscat aur și argint de peste 12 milioane lei, în Bacău. Neregulile grave descoperite de inspectori

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) au confiscat 23,16 kilograme de aur şi 9,51 kilograme de argint, în valoare totală de aproximativ 12,56 milioane lei. 

Sabrina Saghin

Acţiunea a avut loc în urma unor controale desfăşurate la operatori economici din Municipiul Bacău, care activează în domeniul comerţului cu bijuterii şi metale preţioase.

Conform unui comunicat al instituţiei, acţiunile de control au fost iniţiate în baza analizelor de risc fiscal şi au vizat verificarea respectării legislaţiei specifice privind evidenţa, provenienţa şi comercializarea bunurilor din metale preţioase. Verificările au fost extinse şi la o altă societate aflată în legătură cu operatorul economic iniţial controlat, ca urmare a constatării unor deficienţe similare.

În urma controalelor efectuate, inspectorii ANAF Antifraudă au identificat nereguli semnificative, constând în evidenţa deficitară a stocurilor, precum şi lipsa documentelor justificative privind provenienţa unor cantităţi importante de bunuri comercializate.

În consecinţă, au fost dispuse măsuri de confiscare pentru: 6.560 de piese din aur, în valoare de aproximativ 12,24 milioane lei; 1.989 de piese din argint, în valoare de aproximativ 323.000 lei Totodată, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în cuantum de 20.000 lei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ANAF menţionează că bunurile confiscate au fost predate instituţiilor abilitate, în conformitate cu procedurile legale.

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală precizează că îşi menţine angajamentul ferm pentru combaterea evaziunii fiscale şi intensificarea controalelor în domeniile cu risc fiscal ridicat.

Acţiunile de verificare vor continua, în vederea asigurării respectării cadrului legal, protejării intereselor bugetare ale statului şi susţinerii unui mediu concurenţial corect. În acest context, ANAF DGAF reiterează obligaţia operatorilor economici de a respecta prevederile legale privind evidenţa şi trasabilitatea bunurilor din metale preţioase. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare:

Cinci funcționari ANAF din Iași au reprezentat firme pe care trebuiau să le verifice. Instituția va sesiza ANI
Cinci funcționari ANAF din Iași au reprezentat firme pe care trebuiau să le verifice. Instituția va sesiza ANI

Cinci funcționari de la ANAF, regionala Iași, au reprezentat firme pe care trebuiau să le verifice, a anunțat astăzi instituția, care va sesiza Agenția Națională de Integritate.

ANAF a descoperit un grup de firme care folosea facturi fictive. Prejudiciu de peste 18 milioane de lei

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au descoperit un grup de firme care au creat un prejudiciu de peste 18 milioane de lei prin rambursări ilegale de TVA şi evaziune fiscală, informează, joi, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

ANAF a confiscat 6 kg de aur și diamante fără acte în Călărași. Valoarea capturii record: 3,7 milioane de lei

Inspectorii ANAF Antifraudă Bucureşti au confiscat, la sfârşitul lunii februarie 2026, aproximativ şase kilograme de aur şi diamante, în valoare totală de 3,7 milioane lei, în urma unor verificări realizate la o societate comercială din judeţul Călăraşi.

Noul lider suprem al Iranului respinge propunerile de reducere a tensiunilor cu SUA
Noul lider suprem al Iranului respinge propunerile de reducere a tensiunilor cu SUA

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a respins propunerile de încetare a focului cu SUA, potrivit Reuters.

Bugetul de stat pe 2026, în Parlament. Dezbateri în comisiile de buget-finanţe. Bugetul CCR, mai mare decât în 2025

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026 a intrat astăzi în dezbaterea Comisiilor reunite de buget-finanţe de la Camera Deputaţilor şi Senat, parlamentarii urmând să întocmească rapoarte pe fiecare ordonator de credite.

Ajutoare ”one-off” pentru pensionarii militari cu pensii sub 3.000 de lei. Amendamentul la buget, votat de PSD și AUR

Bugetul Ministerului Apărării a fost aprobat marţi în Comisiile parlamentare de buget-finanţe cu 40 de voturi "pentru" şi nouă abţineri.

