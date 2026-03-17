ANAF a confiscat aur și argint de peste 12 milioane lei, în Bacău. Neregulile grave descoperite de inspectori

Acţiunea a avut loc în urma unor controale desfăşurate la operatori economici din Municipiul Bacău, care activează în domeniul comerţului cu bijuterii şi metale preţioase.

Conform unui comunicat al instituţiei, acţiunile de control au fost iniţiate în baza analizelor de risc fiscal şi au vizat verificarea respectării legislaţiei specifice privind evidenţa, provenienţa şi comercializarea bunurilor din metale preţioase. Verificările au fost extinse şi la o altă societate aflată în legătură cu operatorul economic iniţial controlat, ca urmare a constatării unor deficienţe similare.

În urma controalelor efectuate, inspectorii ANAF Antifraudă au identificat nereguli semnificative, constând în evidenţa deficitară a stocurilor, precum şi lipsa documentelor justificative privind provenienţa unor cantităţi importante de bunuri comercializate.