Conform unui comunicat al ANAF, salariile contractuale ale acestora au fost suplimentate cu sume care nu au fost evidenţiate în documente contabile şi pentru care nu s-au îndeplinit obligaţiile fiscale, relatează Agerpres.

"Cu ocazia controlului a fost descoperită o evidenţă dublă a unor plăţi de natură salarială, respectiv o agendă în care erau consemnate diferite plăţi informale acordate în mod sistematic angajaţilor. Din verificarea datelor din declaraţiile fiscale depuse, respectiv evidenţa contabilă a societăţii şi din investigaţiile efectuate s-a constatat faptul că reprezentanţii societăţii au folosit pentru plăţi ilegale, în perioada 2022-2025, suma de 4,30 de milioane lei care provenea din societate. Sumele retrase au fost evidenţiate în contabilitatea societăţii prin utilizarea unor documente care indicau situaţii de fapt nereale cu scopul de a ascunde destinaţia reală a acestora şi de a se sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale corespunzătoare acordării unor venituri de natură salarială", se menţionează în comunicat.

Prejudiciu de 1,88 milioane de lei, achitat integral de societate

Inspectorii antifraudă au reîncadrat fiscal veniturile plătite ilegal salariaţilor şi au calculat obligaţii fiscale suplimentare care totalizează 1,88 de milioane lei, sumă pe care societatea a achitat-o integral la bugetul general consolidat al statului, la finalizarea controlului antifraudă, recunoscând astfel faptele săvârşite.

"Controalele inspectorilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, din cadrul ANAF, vor continua pentru combaterea evaziunii fiscale şi menţinerea unui mediu fiscal echitabil. Subliniem faptul că virarea incompletă sau defectuoasă a contribuţiilor sociale obligatorii afectează atât realizarea veniturilor bugetare cât şi dreptul angajaţilor la protecţia socială asigurată de pensie şi servicii medicale", subliniază sursa citată.