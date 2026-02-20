Municipalitatea a anunţat, totodată, într-o postare pe Facebook, că prima bandă de circulaţie este şi în prezent blocată pe unele artere cu zăpadă.

Valoarea sancţiunilor aplicate în Sectorul 1 este de 40.000 de lei, opt amenzi; în Sectorul 2 - 35.000 de lei, şapte amenzi; în Sectorul 3 - 20.000 de lei, patru amenzi; în Sectorul 4 - 20.000 de lei, patru amenzi; în Sectorul 5 - 35.000 de lei, şapte amenzi; în Sectorul 6 - 55.000 de lei, unsprezece amenzi.

Joi au fost date amenzi de 425.000 de lei.

„Continuăm controalele! Cu atât mai mult cu cât în seara aceasta este anunţat de meteorologi un nou episod de ninsoare. Primarul general Ciprian Ciucu le cere primarilor de sector să se mobilizeze şi să coordoneze acţiunea de deszăpezire cu responsabilitate, pentru ca mijloacele de transport în comun să nu mai fie blocate în zăpadă, iar pietonii, dar şi şoferii să poată circula în condiţii de iarnă, dar civilizate. De asemenea, să se asigure, împreună cu Apa Nova, că toate gurile de scurgere stradale nu sunt acoperite de omăt şi preiau apa provenită de la topirea zăpezii", au adăugat reprezentanţii municipalităţii.