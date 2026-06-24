Rezoluţia, deja adoptată de Camera Reprezentanţilor, a fost aprobată cu 50 de voturi pentru şi 48 împotrivă. Din cauza regulilor Congresului, Donald Trump nu va avea nevoie nici măcar să îşi folosească dreptul de veto.

Dar acest vot reprezintă o palmă pentru preşedintele republican, în pline negocieri cu Iranul, şi în timp ce partidul său deţine majoritatea în ambele camere ale Congresului.

În timpul adoptării textului în Cameră la începutul lunii, el înfierase un vot "antipatriotic" din partea opoziţiei democrate şi a celor patru aleşi republicani care li se alăturaseră.

Democraţii "ar prefera să vadă ţara noastră eşuând decât să-mi acorde o nouă victorie, printre atâtea altele", declarase el atunci.

Asta deoarece opoziţia încearcă de mai multe săptămâni să limiteze puterile militare ale lui Donald Trump în conflictul cu Iranul, denunţând o ocolire a puterii legislative de către executivul pe care acesta îl încarnează.

Trump critică Senatul pentru încercarea de a-i limita prerogativele militare în conflictul cu Iranul

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a respins marţi rezoluţia Senatului care încearcă să îi limiteze prerogativele de război împotriva Iranului, considerând că măsura îi "obstrucţionează" strategia de a pune capăt ostilităţilor din Orientul Mijlociu, informează miercuri EFE.

Într-o postare pe reţeaua Truth Social, Trump a afirmat că Iranul este "încolţit" şi a susţinut că a pus ţara într-o poziţie de presiune în care, consideră preşedintele SUA, ar fi dispusă să negocieze "practic orice" cu Washingtonul.

Liderul de la Casa Albă i-a criticat pe senatorii americani care au susţinut rezoluţia şi a spus că iniţiativa "complică" activitatea executivului în politica externă.

De asemenea, a acuzat o parte din Congres că "oferă consolare duşmanului", expresie legată în Constituţia americană de definiţia trădării, punând sub semnul întrebării acţiunile lor faţă de regimul de la Teheran.

Doar Congresul are autoritatea de a declara război

Conform Constituţiei americane, numai Congresul are autoritatea de a declara război.

Dacă legea îi permite preşedintelui să declanşeze ostilităţi pentru a răspunde unei ameninţări iminente, ea cere ca acesta să obţină autorizarea Congresului în termen de 60 de zile.

Or, la începutul lunii mai, Donald Trump a trecut peste acest termen limită argumentând că acest conflict, început pe 28 februarie prin lovituri americane şi israeliene, s-a încheiat datorită armistiţiului în curs.

Democraţii contestă acest argument şi replică spunând că forţele americane sunt în continuare angajate la faţa locului, şi asta chiar dacă blocada porturilor iraniene de către navele de război americane a fost ridicată după semnarea unui memorandum de înţelegere săptămâna trecută.

"Americanii au plătit preţul pentru gafa istorică a lui Trump în Iran", a declarat chiar înainte de vot liderul minorităţii democrate din Senat, Chuck Schumer. "Trump nu ar fi trebuit niciodată, niciodată, să înceapă" acest război, a adăugat el.

Senatorul republican Jim Risch, şeful comisiei pentru afaceri externe, şi-a îndemnat colegii din hemiciclu să voteze împotriva rezoluţiei.

"Dacă aceasta trece, iranienii pur şi simplu se vor ridica şi vor părăsi negocierile", a avertizat el. "Lăsaţi diplomaţia să lucreze", a adăugat alesul din Idaho.