Alexandru Rafila: Persoane foarte vocale în legătură cu Colectiv au blocat proiectele centrelor de mari arşi

Potrivit acestuia, perioada care a trecut până să înceapă efectiv lucrările la aceste centre a fost una „nefiresc de lungă”, scrie Agerpres.

„Persoane care sunt foarte vocale în spaţiul public legate de incidentul de la Colectiv au trecut pe aici pe la minister şi au blocat aceste proiecte. Eu sunt aici de un an şi zece luni aproape. Şi împreună cu echipa mea am reuşit să le repunem în operă, să înceapă efectiv construcţia acestor centre. Cred că soluţia este să dezvoltăm această capacitate în România, să ne ajutăm cu ţările din UE atunci când capacitatea noastră sau a oricărei alte ţări este depăşită. Asta este soluţia corectă. Eu accept totdeauna criticile, sunt gata să ascult şi să învăţ din critici, dacă sunt constructive, dar mi se pare o foarte mare lipsă de caracter să critici în momentul în are tu ai blocat în mod efectiv aceste proiecte. Mi se pare lipsit de orice moralitate”, a precizat ministrul, în cadrul unei conferinţe de presă.

Întrebat în ce constă „blocarea” proiectelor, Rafila a replicat că nu au fost iniţiate procedurile pentru achiziţie publică.

„Aceste achiziţii au stat. Nu au fost puse în operă. Pentru ca să poţi să faci un astfel de proiect cu finanţare internaţională - fie cu bani europeni, fie de la Banca Mondială - trebuie să respecţi un timing, sunt nişte etape. Trebuie să faci un caiet de sarcini, trebuie să îl pui în transparenţă, să îl modifici în funcţie de dezbaterea publică, să generezi licitaţia pentru proiectare, pentru construcţie. Or, aceste lucruri nu s-au făcut, aceasta este realitatea”, a spus ministrul.

El a menţionat că la nivel naţional există aproximativ 30 de paturi pentru pacienţii mari arşi, iar duminică seara erau libere doar şase.

„Aseară aveam libere şase locuri: cinci în Bucureşti şi unul la Timişoara. Pentru că erau ocupate acele locuri. (...) Noi schimbăm lucrurile după Colectiv, pentru că cele trei proiecte pentru secţiile de mari arşi de la Timişoara, Târgu Mureş şi "Grigore Alexandrescu" (Bucureşti - n.r.) au fost în mod nejustificat blocate, au ajuns într-o situaţie în care practic pierdeam finanţarea de la Banca Mondială. Imediat după preluarea mandatului am reînceput negocierile cu Banca Mondială, încât aceste trei centre să se facă şi au început să se facă. La Timişoara a început construcţia. Între 8-10 septembrie va începe construcţia la "Grigore Alexandrescu", iar până la sfârşitul lunii, va începe şi construcţia la Târgu Mureş. Avem cam doi ani de zile perioadă de execuţie, aşa că peste doi ani, România va mai avea încă 20 de paturi care să completeze cele 30 de paturi existente în momentul de faţă”, a precizat ministrul.

