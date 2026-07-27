Un apel la numărul unic de urgență 112 a semnalat că un obiect luminos ar fi căzut în zonă și ar fi explodat la impactul cu solul, scrie News.ro.

Apelul a fost primit în cursul serii, iar operaţiunile de căutare au început în jurul orei 23:30.

La faţa locului au fost mobilizate mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Buzău, alături de poliţişti şi jandarmi, care verifică întreaga zonă indicată de apelant pentru a identifica eventuale urme ale obiectului semnalat.

Având în vedere că intervenţia se desfăşoară pe timpul nopţii, pompierii folosesc reflectoarele din dotarea autospecialelor ISU Buzău pentru iluminarea terenului şi facilitarea căutărilor.

Deocamdată, autorităţile nu au confirmat existenţa vreunui obiect căzut şi nici natura acestuia. Zona este cercetată cu atenţie pentru a stabili dacă cele sesizate se confirmă.