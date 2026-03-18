De la lactate premium până la produse din carne de pui, precum celebrele tacâmuri, compuse din gâturi și gheare de pui, considerate delicatese în Asia, toate ar putea avea acum acces pe piața chineză.

Deși, în mod tradițional, asiaticii nu mănâncă lactate, în ultimii ani generațiile tinere le cer tot mai mult. Le-au descoperit în călătoriile lor și caută în special brânzeturi de calitate pentru că își permit să le cumpere.

Roxana Sailă, consilier de protocol la Centrul Cultural Chinez: „După pandemie, autoritățile chineze au considerat că produsele lactate sunt foarte bune pentru imunitate și, de aceea, au recomandat în mod oficial consumul produselor lactate. Din România vor fi exportate cu precădere produsele lapte UHT, lapte praf, brânzeturile premium care sunt foarte consumate și cerute de generația tânără.”

În jur de 30% din producția românească de lactate ar urma să plece spre China, spune ministrul agriculturii. În plus, chinezii vor putea savura la ei acasă și tacâmurile românești de pui pe care le consideră o delicatesă. Asiaticii preferă, de pildă, ghearele prăjite și scăldate în sos picant, de soia sau usturoi. Sunt o sursă excelentă de colagen, iar textura lor gelationasă absoarbe rapid sosurile aromate.

Producătorii români tatonează de mult piața chineză, greu accesibilă până acum.

Octavian Păltănea, reprezentantul unei fabrici de pui: „Putem valorifica produsele secundare care în piața din Europa și România nu se vând la prețul lor real. Piețele din Asia au o schimbare de calitate a produselor. Ghearele, care la noi sunt vândute la un preț foarte mic, pentru ei sunt considerate un produs de lux. Ceea ce înseamnă un preț ridicat.”

Decebal Pădure, președintele Asociației pentru Promovarea Alimentului Românesc: „China este cea mai mare piață de desfacere pentru aceste produse, produse de calitate europeană. Ei recunosc calitatea europeană și vor originalele. De aici urmează o întreagă abordare între autorități, prin care se vor face verificări individuale ale celor care vor să exporte în China.”

Cu alte cuvinte, fabricile românești vor fi atent verificate de chinezi, care vor face vizite periodice în țara noastră. Producătorii care vor să exporte vor avea la dispoziție o platformă pe care să se înscrie, acolo unde vor primi și avizul Autorității Sanitar-Veterinare.

Florin Barbu, ministrul agriculturii: „Suntem într-un stadiu avansat de pregătire a documentelor pentru începerea exportului de cereale, carne de porc și produse procesate din carne de porc pe piața din China.”

Extinderea către piețe precum China este esențială pentru dezvoltarea exporturilor românești, care în ultimii 5 ani au tot crescut.

Corespondent PROTV: „Cel mai mare avânt l-au avut produsele din pește. În perioada 2021-2025 exportul pentru aceste alimente a crescut de 8 ori și a ajuns la aproape 14.000 de tone. Cu 150% a crescut și exportul de carne de pui, unul dintre puținele sectoare la care reușim să ne acoperim integral consumul. Totodată, trimitem peste graniță și tot mai multe lactate, ouă, dar și miere.”