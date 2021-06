Accidentele uşoare cu fuga celor responsabili au luat amploare în București

Un fenomen îngrijorător ia amploare în Capitală: accidentele uşoare cu fuga celor responsabili provoacă zilnic pagube însemnate.

Din zeci de mii de reclamaţii făcute anual la poliţie prea puţini autori sunt în final prinşi. Dacă totuşi se întâmplă asta aceştia rămân fără permis şi sunt amendaţi pentru că nu au declarat accidentul la poliţie în maximum 24 de ore aşa cum îi obligă codul rutier.

Biroul de accidente uşoare din Capitală este sufocat de plângerile proprietarilor care îşi găsesc maşinile lovite în parcare. O sută de autoturisme sunt avariate zi de zi, de şoferi imprudenţi care fug de la locul accidentului, deşi ar putea apela la poliţa RCA care ar acoperi pagubele

Alexandra, Păgubita: ”Un domn cu o dubă a trecut pe lângă, mi-a lovit maşina şi a trecut mai departe. Nu s-a oprit. Când ai asigurare, poţi să opreşti să fie totul civilizat”.

Fără martori şi dovezi clare, de exemplu imagini surprinse de camerele de supraveghere, autorii acestor accidente sunt greu de identificat. Iar cei care sunt totuşi prinşi au în general aceeaşi scuză.

Reporter: Confirmaţi prezența acolo?

Șofer: Da.

Reporter: Și e posibil să o fi lovit chiar dumneavoastră, aşa cum susţine domnişoara?

Sandu, Şofer: ”Da. e posibil. Maşina fiind grea, am virat stânga şi nu am simţit că am atins-o. Maşină grea, vă daţi seama că aş fi oprit să fac o amiabilă”.

Inspector Cristian Iana, Şeful Biroului Accidente Uşoare: ”Clar este un fenomen în creştere şi din punctul meu de vedere, se întâmpla acest fenomen pentru că şoferii care nu declară accidentul merg pe premisa că nu i-a văzut nimeni, că este avarie minoră sau că nu este obligat să vină la poliţie. Unii conducători spun când îi chemăm spun că nu am ştiut că trebuie să vin la poliţie”.

Sociologii au chiar o explicaţie pentru un astfel de comportament care nu este neapărat legat de faptul că cei vinovaţi nu vor să plătească poliţe RCA mai scumpe după astfel de tamponări.

Gelu Duminică, Sociolog: ”Din păcate, individualismul caracterizează parte din societatea românească. Și e foarte greu să ai solidaritate, respect, asumare, în momentul în care am fost învăţaţi că şi cu ou în buzunar hai la sfatul popular, cu ou în gura se jură nu fură. Nu am fost învăţaţi să ne asumăm greşelile, să respectăm, să fim solidari”.

Aşa că păgubiţii trebuie să suporte costurile cu reparaţiile. Fie cu bani din buzunar, fie pe baza asigurării casco.

Accidentele uşoare sunt destul de greu de rezolvat, iar autorii pot fi identificaţi doar dacă sunt imagini suprirnse de camerele de supraveghere. În fiecare lună, cel puţin 300 de astfel de şoferi se aleg cu permisul suspendat pentru 30 de zile, dar şi cu amenzi ce ajung până la 500 de lei.