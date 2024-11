Tinerii din România au arătat un interes mare pentru vot. Au fost cozi la care s-a stat chiar și câteva ore

Unele secții au rămas deschise și după ora 21, pentru ca toți cei aflați la rând să poată vota.

În complexul studențesc Regie, mulţi tineri au reuşit să voteze abia după ora 21.

„Coada a fost mare toată ziua și am sperat că la final coada va fi mai mică. Da, am venit.. am văzut că era coada foarte mare și am plecat”.

Aglomerație a fost pe toată durata zilei.



Băiat: ''Am stat o oră și jumătate la coadă”.

Reporter: Cu ce gânduri ai votat?

Băiat: ”Cu gândul către viitor, pentru că m-am săturat de oameni incompentenți care nu știu să-și facă treaba și se fac de râs internațional reprezentându-ne pe noi''

Unii au venit pentru prima dată la urne, dar spun că s-au informat și au votat responsabil.

Fată: ”Eu nu cred în promisiunile candidaților pentru că în primul rând multe dintre ele nu sunt conform atribuțiilor pe care un președinte le are. Voi alege un candidat pe care eu îl consider cel mai potrivit să reprezinte statul”.

Tinerii au ieșit la vot înainte de orele prânzului sila ce a mai apropiată secșție de votare de campusul Regie s-a format imediat coadă. Sunt acum peste 150 de persoane la rând, iar tinerii așteaptă chiar și 2 ore pentru a pune ștampila pe candidatul dorit.

Sute de persoane, aliniate pe trotuar, au așteptat zeci de minute şi în fața unui liceu din sectorul 6 al capitalei.

După ce au trecut de gard, oamenii au avut de așteptat la o altă coadă, de această dată în interior, unde au fost organizate 5 secții de votare.



”Cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Ăsta e exercițiul democrației pe care vrem să îl vedem cu toții”.

Cozi au fost și în alte orașe din țară. Într-un campus studențesc din Iași o secție a rămas fără liste suplimentare timp de o oră, așa că unii dintre studenți au fost trimişi în alte secţii.



Valentina Drosu: ''Știam sigur pe cine votez”.

Reporter: Ce ţi dorești tu de la viitorul președinte al țării?

Valentina Drosu: ”Să înflorească și țara asta, să avem, cu toții, un viitor mai bun, mai ales generațiile care urmează”.

A fost înghesuială și la o secție de votare din Târgu Jiu, unde, la lăsarea serii, au venit dintr-o dată zeci de votanţi.





