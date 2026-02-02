Bărbatul a intrat cu mașina pe contrasens, a lovit un camion și o basculantă și în cele din urmă s-a răsturnat pe câmp.

Polițiștii din Prahova au făcut cercetări la fața locului, încercând să-și explice accidentul. Șoferul, singur în mașina, venea dinspre Urziceni si se îndrepta spre Ploiești.

În zona unde s-a produs accidentul, șoseaua este dreaptă, fără gropi, iar de dimineață nu se formase polei.

Șoferul unuia dintre camioanele implicate în accident a observat că un autoturism schimbă direcția de mers, dar n-a putut evita impactul.

Șoferul unui camion: „La un moment dat într-un metru a virat stânga, drumul e chiar uscat, în față nu avea nicio mașină a fost ceva de moment”.

Cătălina Mocanu, purtătorul de cuvânt al IJP Prahova: „Ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un ansamblu de vehicule în urma evenimentului din păcate bărbatul de 53 de ani a decedat”.

În urma accidentului, traficul a fost blocat pe ambele sensuri ale drumului, astfel că s-au format coloane lungi de mașini în așteptare.

Testele au arătat că șoferii celor două camioane implicate în accident nu consumaseră alcool.

