Accident grav între un autoturism și un autobuz alimentat cu gaz comprimat, în Sibiu. Ambele vehicule au luat foc

Persoana aflată la volanul autoturismului a murit carbonizată, iar polițiștii încearcă să îi stabilească identitatea. Șoferul autobuzului și cei doi pasageri au scăpat cu viață.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 21:30. Un autobuz care se îndrepta spre zona industrială de la marginea Sibiului, cu doi pasageri, a fost izbit de o mașină care a intrat brusc pe contrasens.

accident Sibiu accident Sibiu accident Sibiu accident Sibiu accident Sibiu

Declarațiile martorilor

Elena Welter, poliția Sibiu: „Imediat după impact cele două autovehicule au luat foc și au ars generalizat.”

Șofer: „Eram în pauză când am auzit o bubuitură și când am ieșit afară era plin de poliție, pompieri și ieșea fum foarte tare. S-o fi izbit ceva."

Tânăr: „Eram la serviciu și am văzut că a trecut ambulanța, pompierii, smurdul și am auzit o bubuitură. Destul de tare.”

Autobuzul era alimentat cu butelii cu gaz natural comprimat, iar asta a amplificat incendiul. Oamenii din autobuz au reușit să iasă singuri. Din mașina mică, aprinsă ca o torță, nu a ieșit nimeni.

Intervenția echipajelor de urgență

Andreea Ștefan, ISU Sibiu: „La volanul autoturismului se afla o persoană care din nefericire a suferit leziuni incompatibile cu viața. Nu se cunoaște identitatea. Echipajul SMURD a acordat îngrijiri medicale unei persoane, șoferul autobuzului un bărbat în vârstă de aproximativ 47 de ani care a fost transportat la spital conștient cu multiple escoriații.”

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Compania de transport va analiza siguranța buteliilor cu gaz. În sistemul de transport public din Sibiu sunt zeci de autobuze alimentate cu acest combustibil.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: