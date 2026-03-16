Alte două persoane au ajuns în stare gravă la spital, după ce trei maşini s-au ciocnit, iar una a ajuns pe contrasens.

Carambolul mortal s-a produs între localităţile Cobadin şi Ciocârlia. Unul dintre şoferi nu a păstrat distanţa regulamentară şi a intrat în maşina din faţa sa, aflată în mers. În urma impactului, autoturismul a fost aruncat pe contrasens, unde s-a izbit violent de un alt vehicul care circula regulamentar. La faţa locului au fost trimise mai multe echipaje medicale şi un elicopter SMURD.

Pentru o femeie de 58 de ani, care se afla în maşina lovită din spate, nu s-a mai putut face nimic, rănile ei fiind mult prea grave. Alte două persoane au suferit multiple traumatisme şi au fost transportate la Spitalul Judeţean din Constanţa.

Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.