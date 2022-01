A fost lansat telefonul copilului - 119, unde vor putea fi raportate abuzurile asupra minorilor

StirilePROTV

Cazurile de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență asupra copiilor vor putea fi raportate, începând de miercuri, la numărul unic de telefon 119.

„Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a operaționalizat numărul unic național 119 destinat raportării cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență asupra copilului, în cadrul programului guvernamental „Din grija pentru copii”.

Numărul 119 este gratuit din orice rețea fixă sau mobilă și va fi operat de către consilierii direcțiilor de asistență socială și protecția copilului.Începând din 5 ianuarie a.c., apelurile care semnalează diferite situații care afectează copiii vor putea fi preluate, 24 de ore din 24, de către consilierii specializați în asistență socială și protecția copilului. În cazul situațiilor anunțate prin 119, dar pentru care este necesară intervenția imediată a Poliției sau a echipajelor medicale, operatorii direcțiilor de asistență socială și protecția copilului vor alerta Serviciul de urgență 112. Totodată, potrivit acestui program, atunci când sunt cazuri de copii dispăruți, Poliția poate utiliza Sistemul de avertizare RO-ALERT, administrat din punct de vedere tehnic de către STS.

Pentru operarea consolelor de apel prin care se va oferi sprijin minorilor aflați în situații dificile, consilierii serviciilor de asistență socială au beneficiat de instruire tehnică din partea specialiștilor STS.

Numărul de suport 119 a fost operaționalizat în baza Ordonanței de urgență nr. 105 din 2021 privind aprobarea și implementarea Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 – „Din grijă pentru copii”, transmite Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Persoanele care nu raportează abuzurile împotriva minorilor riscă închisoare

Potrivit Codului Penal, persoanele care sunt martore la infracțiuni asupra minorilor sunt obligate să anunțe acest lucru. Cei care nu raportează riscă pedepse cu închisoarea.

Printre infracțiunile care trebuie raportate se numără: abuzul sexual, folosirea unui minor pentru cerșetorie, autosatisfacerea în fața unui minor sub 14 ani, trimiterea de mesaje către minori sub 14 ani care invită la vizualizarea de filme pornografice sau invitarea minorilor sub 16 ani într-un anumit loc pentru a întreține relații intime. Părinții, colegii și profesorii care sunt martori la aceste abuzuri și nu le declară, riscă pedepse de la 6 luni la 2 ani de închisoare.

Conform Organizației Salvați Copiii, în România se înregistrează anual aproape 800 de fete sub 15 ani care devin mame, dar sunt trimiși în judecată doar între 200 și 300 de inculpați pentru comiterea infracțiunii de act sexual cu un minor.