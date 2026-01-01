Unul dintre primii copii adoptați după Revoluție a revenit în România. „Este prima oară când mă întorc”

Pârtiile s-au golit miercuri seară doar ca să se umple restaurantele și cluburile. La munte turiștii au petrecut Revelionul cu mâncare bună, concerte și dans.

Joi la prânz s-au întors la zăpadă, unde și-au recăpătat energia.

A plouat cu stele sau a fost doar un vis? Cei care și-au petrecut Revelionul în Poiana Brașov încă încearcă să-şi dea seama.

În ciuda frigului năpraznic, oamenii au simțit doar bucurie, căldură și speranță.

„Speram ca anul 2026 să fie plin de căldură pentru toată lumea”, spune un turist.

Baletul ospătarilor

Seara a început cu un adevărat balet al ospătarilor, care purtau platouri încărcate cu foie gras, stridii și caviar.

Mădălin Avram, chef bucătar: „După ce spălăm papilele gustative cu o şampanie, avem, bineînţeles peştele, o spigola şi un ton roşu foarte, foarte fain.”

Două artiste din Franța nu i-au lăsat pe invitați să zăbovească în fața farfuriilor. Curând, gândurile bune au invadat spațiul.

Antonia Boghiu: „Sper că toată lumea să fie fericită, sănătoasă, să aibă parte de iubire şi să fie măcar un pic norocoasă.”

În alt restaurant, cina festivă a avut loc într-o atmosferă mai liniştită.

Cristian Iliescu, proprietar restaurant: „În acest an, Revelionul e sub semnul muzicii jazz.”

O artistă și pianul său alb au picurat emoţie în inimile oaspeţilor.

La o masă, o femeie își spune povestea: „Am fost al doilea copil adoptat legal, din București, în anii 90. Aceasta este pentru prima oară când mă întorc în România.”

Oamenii s-au gândit cu încredere la noul an.

„Ne dorim sănătate, în primul rând, şi totul o să vină de la sine”, spune un bărbat.

Spectacol cu flăcări

Bogdan Simion, muzician: „Mă bucur că există o flacără care a început să ardă un pic mai tare, în zona muzicii adevărate, cântate de oameni adevăraţi.”

La Păltiniș, sute de oameni au păşit în noul an, pe pârtie. Spectacolul cu flăcări i-a făcut să uite că afară erau -13 grade Celsius. Dimineață, turiştii s-au trezit cu acelaşi gând - să se bucure de zăpadă.

Schior: „Începem anul în forță, sănătos, într-un ton bun și sportiv."

La Cavnic, oamenii s-au grăbit la mişcare.

Adrian, turist: „Am venit să ne dăm un pic cu reveneală."

Iar în Poiana Braşov, tinerii au luat-o de la capăt. În vârf de munte, a fost iarăşi petrecere.

Corespondent PROTV: „Este multă veselie în jurul meu. Terasa acestui club este plină de turiști care petrec, dansează și se bucură de prima zi din an până la ultimul minut. Atmosfera este întreținută de un DJ cunoscut pentru petrecerile cu pretenții din Mykonos. Turiștii încă au multă energie și spun că vor să danseze până dimineața. Pentru unii, concediul mai durează câteva zile și vor să profite din plin. Dacă veniți în Poiana Brașov, vă anunț că pârtiile din masivul Postăvaru se vor deschide mâine, după cum au anunțat administratorii domeniului schiabil.”

