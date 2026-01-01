Unul dintre primii copii adoptați după Revoluție a revenit în România. „Este prima oară când mă întorc”

Stiri actuale
01-01-2026 | 19:19
romanca adoptata poiana brasov
Pro TV

Pârtiile s-au golit miercuri seară doar ca să se umple restaurantele și cluburile. La munte turiștii au petrecut Revelionul cu mâncare bună, concerte și dans.

autor
Ana Maria Barbu,  Ana Tudoran,  Kristian Kosa,  Octavian Moldovan

Joi la prânz s-au întors la zăpadă, unde și-au recăpătat energia.

A plouat cu stele sau a fost doar un vis? Cei care și-au petrecut Revelionul în Poiana Brașov încă încearcă să-şi dea seama.

În ciuda frigului năpraznic, oamenii au simțit doar bucurie, căldură și speranță.

„Speram ca anul 2026 să fie plin de căldură pentru toată lumea, spune un turist.

Citește și
incendiu amsterdam
Incendiu de proporții în Amsterdam, de Revelion. O biserică istorică a fost mistuită de flăcări

Baletul ospătarilor

Seara a început cu un adevărat balet al ospătarilor, care purtau platouri încărcate cu foie gras, stridii și caviar.

Mădălin Avram, chef bucătar: „După ce spălăm papilele gustative cu o şampanie, avem, bineînţeles peştele, o spigola şi un ton roşu foarte, foarte fain.”

Două artiste din Franța nu i-au lăsat pe invitați să zăbovească în fața farfuriilor. Curând, gândurile bune au invadat spațiul.

Antonia Boghiu: „Sper că toată lumea să fie fericită, sănătoasă, să aibă parte de iubire şi să fie măcar un pic norocoasă.”

În alt restaurant, cina festivă a avut loc într-o atmosferă mai liniştită.

Cristian Iliescu, proprietar restaurant: „În acest an, Revelionul e sub semnul muzicii jazz.”

O artistă și pianul său alb au picurat emoţie în inimile oaspeţilor.

La o masă, o femeie își spune povestea: „Am fost al doilea copil adoptat legal, din București, în anii 90. Aceasta este pentru prima oară când mă întorc în România.”

Oamenii s-au gândit cu încredere la noul an.

„Ne dorim sănătate, în primul rând, şi totul o să vină de la sine”, spune un bărbat.

Spectacol cu flăcări

Bogdan Simion, muzician: „Mă bucur că există o flacără care a început să ardă un pic mai tare, în zona muzicii adevărate, cântate de oameni adevăraţi.”

La Păltiniș, sute de oameni au păşit în noul an, pe pârtie. Spectacolul cu flăcări i-a făcut să uite că afară erau -13 grade Celsius. Dimineață, turiştii s-au trezit cu acelaşi gând - să se bucure de zăpadă.

Schior: „Începem anul în forță, sănătos, într-un ton bun și sportiv."

La Cavnic, oamenii s-au grăbit la mişcare.

Adrian, turist: „Am venit să ne dăm un pic cu reveneală."

Iar în Poiana Braşov, tinerii au luat-o de la capăt. În vârf de munte, a fost iarăşi petrecere.

Corespondent PROTV: „Este multă veselie în jurul meu. Terasa acestui club este plină de turiști care petrec, dansează și se bucură de prima zi din an până la ultimul minut. Atmosfera este întreținută de un DJ cunoscut pentru petrecerile cu pretenții din Mykonos. Turiștii încă au multă energie și spun că vor să danseze până dimineața. Pentru unii, concediul mai durează câteva zile și vor să profite din plin. Dacă veniți în Poiana Brașov, vă anunț că pârtiile din masivul Postăvaru se vor deschide mâine, după cum au anunțat administratorii domeniului schiabil.

Sursa: Pro TV

Etichete: romanca, poiana brasov, revelion,

Dată publicare: 01-01-2026 19:13

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
Citește și...
VIDEO. Momentul tragediei de Revelion din Elveția. Martorii au filmat cum a pornit incendiul în care au murit 40 de oameni
Stiri externe
VIDEO. Momentul tragediei de Revelion din Elveția. Martorii au filmat cum a pornit incendiul în care au murit 40 de oameni

Au apărut imagini din primele momente ale izbucnirii incendiului care a devastat un bar dintr-o stațiune de schi din Elveția în timpul unei petreceri de Revelion, provocând moartea a zeci de persoane.

Incendiu de proporții în Amsterdam, de Revelion. O biserică istorică a fost mistuită de flăcări
Stiri externe
Incendiu de proporții în Amsterdam, de Revelion. O biserică istorică a fost mistuită de flăcări

Un incendiu de proporţii a distrus, joi, o biserică din Amsterdam datând din secolul al XIX-lea, în timp ce Olanda a trecut printr-o noapte de Revelion agitată, cu două victime ale focurilor de artificii şi violenţe fără precedent împotriva poliţiei.

Posibila cauză a tragediei din Elveția, în urma căreia au murit cel puțin 40 de oameni și 100 au fost grav răniți de Revelion
Stiri externe
Posibila cauză a tragediei din Elveția, în urma căreia au murit cel puțin 40 de oameni și 100 au fost grav răniți de Revelion

Comandantul Poliţiei Cantonale din Valais, Frederic Gisler, a confirmat joi, că "zeci de persoane au murit" în incendiul care a izbucnit în primele ore ale noului an într-un bar din populara staţiune de schi elveţiană Crans-Montana.

Trump l-a atacat dur de Revelion pe George Clooney pentru că a obținut cetățenia franceză. Ce a putut să spună despre actor
Stiri Mondene
Trump l-a atacat dur de Revelion pe George Clooney pentru că a obținut cetățenia franceză. Ce a putut să spună despre actor

Donald Trump l-a atacat în noaptea de Revelion pe actorul George Clooney pentru că a obţinut cetăţenia franceză şi chiar a profitat de ocazie pentru a afirma că Franţa suferă de o "problemă gravă de delincvenţă" din cauza imigraţiei.

Urarea făcută de Donald Trump de Revelion către un parlamentar republican: „Să putrezească în Iad”. Ce l-a enervat
Stiri externe
Urarea făcută de Donald Trump de Revelion către un parlamentar republican: „Să putrezească în Iad”. Ce l-a enervat

Donald Trump a dat startul Revelionului cu un mesaj online tipic, plin de „bunăvoință”, în care i-a spus unui parlamentar republican să „putrezească în iad”.

Recomandări
Scumpiri din prima zi a anului: Taxe și impozite mai mari, accize majorate. Ce se schimbă pentru firme
Stiri actuale
Scumpiri din prima zi a anului: Taxe și impozite mai mari, accize majorate. Ce se schimbă pentru firme

România a intrat în 2026 cu schimbări fiscale profunde care vor afecta atât consumatorii, cât și companiile, totul începând cu cel de-al doilea pachet de reforme fiscal-bugetare al Guvernului Ilie Bolojan.

Posibila cauză a tragediei din Elveția, în urma căreia au murit cel puțin 40 de oameni și 100 au fost grav răniți de Revelion
Stiri externe
Posibila cauză a tragediei din Elveția, în urma căreia au murit cel puțin 40 de oameni și 100 au fost grav răniți de Revelion

Comandantul Poliţiei Cantonale din Valais, Frederic Gisler, a confirmat joi, că "zeci de persoane au murit" în incendiul care a izbucnit în primele ore ale noului an într-un bar din populara staţiune de schi elveţiană Crans-Montana.

Bulgaria a intrat în zona euro, România rămâne pe dinafară. Deficitul bugetar ne blochează aderarea
Stiri Economice
Bulgaria a intrat în zona euro, România rămâne pe dinafară. Deficitul bugetar ne blochează aderarea

Bulgaria a devenit joi cel de-al 21-lea stat membru al zonei euro, în pofida opoziţiilor interne, rămânând doar câteva ţări membre UE care nu au adoptat încă moneda unică. România nu poate face acest pas din cauza finanțelor publice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Decembrie 2025

03:29:55

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28