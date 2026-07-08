În unele locuri, concurența depășește deja oferta, iar perioada de înscrieri nu s-a încheiat.

Iulia vrea să fie soldat la Brigada 15 Mecanizată Podu Înalt, din Iași. Pentru cele aproape 250 de locuri scoase aici la concurs sunt deja peste 600 de candidați.

Iulia Vultur: „Rudele m-au determinat să urmez această carieră, unele având experiență în acest domeniu.”

Eduard este proaspăt absolvent de liceu și se pregătește pentru armată. Candidații sunt supuși unor probe sportive, unei vizite medicale și unui test psihologic.

Eduard Gabriel Luchian: „Am început să alerg, am căutat grile pentru testul psihologic. De când sunt mic mă pasionează armata, în special infanteria.”

Dan Valeru Orza, comandantul Brigăzii 15 Mecanizată Podu Înalt: „Dorința oamenilor de a veni în rândul armatei este la un nivel ridicat. Este un semn că oamenii conștientizează ceea ce se întâmplă în proximitatea României.”

Recrutări în trupele de comando

În Bacău se fac recrutări și în trupele de comando. Cei care vor fi admiși vor fi inițial soldați profesioniști și abia apoi se vor pregăti pentru această unitate specială.

Candidat: „Doresc să vin la Forțele Speciale pentru o carieră mult mai avansată și pentru a-mi depăși limitele.”

Cele mai multe locuri sunt scoase la concurs în Constanța – 858. Urmează Cluj-Napoca, Brașov și Vrancea.

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării: „Am pornit anul acesta un program accelerat de înzestrare cu tehnică militară, însă această tehnică trebuie să fie completată cu resursa umană, cu oameni.”

Cristian Popovici, șeful Direcției Informare și Relații Publice a MApN: „Este o șansă pentru mii de români pentru a avea un viitor mai bun aici, în România. O armată puternică nu se construiește doar cu echipamente moderne. Se construiește cu oameni bine pregătiți, dedicați.”

Din septembrie, cei care vor trece probele vor urma o instrucție de 12 săptămâni. Din a doua jumătate a programului de instruire, participanții primesc și o soldă lunară de aproximativ 4.300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană.