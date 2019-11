(P) Ce tinute sa porti pentru a arata cool atunci cand iesi in club

Iesirile in oras cu prietenii sunt unele dintre cele mai frumoase momente din viata fiecarui tanar, dar de cele mai multe ori alegerea tinutei potrivite devine o adevarat corvoada, mai ales pentru fete.

Este important sa alegi un outfit care sa fie in trend dar care sa se si potriveasca personalitatii tale. Prin urmare, pentru a face cea mai buna alegere, iti vom oferi in continuarea acestui articol cateva sfaturi utile legate de ce anume sa porti pentru a arata super cool atunci cand iesi in club.

Fii mereu la curent cu ce spun specialistii in moda

Daca esti o persoana pasionata de moda si iti doresti sa arati mereu impecabil, atunci este nevoie sa fi in permanenta la curent cu ceea ce spun specialistii in moda. Rasfoieste revistele de moda, si daca ai suficient timp la dispozitie citeste si carti legate de acest subiect. Cu cat vei invata mai multe lucruri legate de acest aspect si cu cat vei afla mai multe secrete, cu atat iti va fi mai usor sa iti alegi tinutele potrivite. Pe BuyBooks.ro poti gasi carti dintre cele mai interesante, si nu ar fi rau sa arunci o privire. Mai mult ca sigur vei gasi ceva atractiv de citit si iti vei putea imbogati astfel cunostintele legate de moda.

Alege pantalonii din piele

Aceste haine de club precum pantalonii din piele, fie ei lungi sau scurti, sunt excelenti pentru iesirile in club. Acestia merg purtati atat cu topuri transparente pana in talie cat si cu maiouri sau tricouri casual. Completeaza tinuta cu o pereche de btine cu toc inalt si vei arata nu doar cool ci si foarte sexi. Atunci cand alegi acest gen de haine de club, este important sa te orientezi catre pantalonii cu talie inalta, pentru ca astfel iti vei alungi picioarele si vei parea mult mai inalta. Mai mult decat atat, picioarele vor parea si mult mai slabe daca vei purta incaltaminte cu tocuri foarte inalte. Asadar, nu mai sta pe ganduri si alege haine de club din piele, daca vrei sa arati extraordinar de bine.

Orienteaza-te catre rochiile mulate

Daca esti slaba, si vrei sa iti pui in evidenta corpul perfect, atunci o rochie scurta si mulata te va ajuta sa obtii rezultatul dorit. In general acest gen de rochii sunt ideale pentru fetele slabe, dar nu foarte inalte. Exista atat de multe modele in magazine, incat cu siguranta nu vei intampina nici un fel de probleme in gasirea unei rochii pe gustul tau. Culorile care se potrivesc cel mai bine pentru iesirile in club sunt negru, albastru metalizat, rosu, sau chiar si alb. Daca rochia aleasa este mai casual, atunci poti asorta o pereche de cizme peste genunchi, iar daca rochia este ceva mai fina si eleganta atunci mai mult ca sigur merge o pereche de pantofi stiletto.

Jeansii nu se demodeaza niciodata

Daca iti doresti o tinuta casual si foarte confortabila, dar in care sa si arati bine, atunci alege jeansii. Pentru un plus sa atractivitate, alege un top sexi si urban, eventual cu spatele gol, si poarta o pereche de pantofi cu toc inalt si subtire, si de o culoare cat mai vibranta. Nu uita ca si machiajul este foarte important, si prin urmare trebuie sa il alegi pe cel mai potrivit tie. Pentru ca iesi in club, poti purta fara nici un fel de probleme un machiaj ceva mai strident, si un ruj aprins. Nu uita insa, ca nuantele pe care le porti trebuie sa se completeze perfecte si sa nu creeze un aspect vulgar.