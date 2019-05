De ce este bine sa angajezi o agentie SEO: sfaturi practice cu Marius, specialist Seo

Se vorbeste mult despre investitia in serviciile unei agentii SEO si importanta ei in cresterea unui business online. Totusi, inca exista reticenta la nivelul companiilor.

Ai sau nu nevoie de o agentie SEO? Stam de vorba cu Marius, SEO specialist Mogu.

S-a vehiculat ca SEO nu mai are ce cauta in planul de dezvoltare online al unei companii, o data cu schimbarile algoritmilor si o data cu penalizarile Google. Insa, pensalizarile Google nu au facut altceva decat sa imbunatateasca evaluarea site-urilor si sa existe rezultate relevante pentru utilizatori.

Asadar, cu atat mai mult, acum ai nevoie de o agentie SEO. Pentru a spulbera miturile si anxietatile legate de optimizarea site-urilor, stam de vorba cu Marius, specialist SEO la Mogu.ro

Marius, ce inseamna SEO? Cum faci optimizare SEO pentru un site?

SEO inseamna ”search engine optimiziation”. SEO creste calitatea si cantitatea traficului pe un website, popularizarea brandului. Si frumusetea SEO este ca face asta organic, adica fara campanii platite. Si, desi acronimul ar lasa de inteles ca este despre motoarele de cautare, SEO este, de fapt, despre oameni, despre a intelege ce cauta ei online.

O agentie SEO buna stie cu ce cuvinte cauta oamenii informatii si servicii online si ce fel de continut vor ei sa citeasca. Practic, ai nevoie de servicii SEO ca sa te poti conecta cu publicul si clientii tai, sa le oferi rapid si eficient solutiile pe care le cauta.

Daca stii publicul, stii cum sa te dezvolti si ce sa dezvolti pentru a-l atrage in business-ul tau.

Ce inseamna optimizare pentru site si ce inseamna crestere organica?

Rezultatele cresterii organice rezulta din servicii SEO cu expertiza. Este crestere pura, organica, neplatita, necumparata, pur si simplu ca rezultat al calitatii. Paginile de cautare (SERP) contin adesea rezultate dinamice si de promovare. Multe feature-uri, multe snippet-uri (ferestre cu intrebari sau raspunsuri), multe carusele de imagini. Totul evolueaza in functie de ce cauta oamenii. E mai simplu, mai rapid, mai eficient.

Scopul SERP este acesta: ca motoarele de cautare sa faca bani din reclame, ca userii sa se intoarca. Unele componente SERP pot fi influentate de serviciile SEO. O fereastra de tipul ”oamenii au mai intrebat si” poate oferi informatie pretioasa utilizatorului si crestere organica companiei.

De ce este important sa se faca promovarea cu o agentie SEO specializata?

SEO este important si este mai important sa existe o agentie SEO, in spatele comunicarii unei companii. O agentie de marketing digital poate crea continut relevant pentru targetul tau. Poate crea campanii si poate analiza ceea ce functioneaza si ce nu. O agentie SEO specializata poate urmari cresterea traficului, poate implementa strategii care sa aduca crestere.

Scopul SEO este sa aduca informatie relevanta motoarelor de cautare, deci oamenilor ce cauta in acele motoare. SEO facut cu experti asigura o buna indexare a site-ului tau.

Ne poti spune cateva reguli pe care le pot intelege si persoanele ce nu au legatura cu marketingul inbound?

Cateva principii de baza, pe care orice agentie SEO le aplica cu succes sunt acestea:

• Paginile site-ului sunt facute pentru oameni, nu pentru motoarele de cautare

• Utilizatorii nu trebuie niciodata inselati, pacaliti sau ii pierzi

• Este important ca agentia SEO care se ocupa de promovarea online a afacerii tale sa nu foloseasca trucuri ce pot influenta ranking-ul in cautarea Google. La baza SEO sta intrebarea: ”Acest lucru imi ajuta utilizatorii? As face acest lucru daca nu ar exista motoarele de cautare?”

• SEO inseamna si unicitatea continutului: valoarea sa, ceea ce ii face pe oameni sa ramana ”engaged”, cum spunem noi.

• E de evitat o agentie SEO care genereaza continut automat si care promoveaza utilizarea link-urilor mincinoase.

• O agentie SEO buna nu va crea pagini fara continut original, cu link-uri sau texte ascunse.

• Dimpotriva, serviciile SEO de calitate inseamna continu tusor de gasit, care sa te tina acolo, care sa iti ofere raspunsuri si solutii clare. O agentie SEO stie ca titlurile sunt relevante si ca totul impacteaza user-ul. De la cat de repede se incarca o pagina, pana la experienta utilizatorului pe site.

• SEO nu inseamna pagini dominate de link-uri afiliate, link-uri de cumparare sau aglomerare de cuvinte-cheie relevante, dar care adunate pot duce la scaderea unui site in ranking.

Din pozitia de specialist Mogu, agentie marketing digital, cum vezi tu SEO? Cost sau investitie?

Din toate segmentele de marketing online, SEO este o investitie desteapta si profitabila. O agentie SEO va creste un business si ca recupera investitia. Este vital, insa, sa alegi o agentie SEO serioasa, care sa aduca penalizari site-ului tau, ci dimpotriva, care sa aiba referinte.

Poate ca SEO ofera profit mai mare decat alte mecanisme de marketing. Si asta pentru ca o agentie SEO buna ca creste conversiile si vanzarile, fara a creste proportional bugetul de marketing. SEO poate inseamna ROI mai bun, vanzari mai mari si investitii mai mici, pe termen lung.

O agentie SEO, cu ajutorul unei strategii de comunicare, poate concura sau domina competitia in mediul online?

Daca puterea financiara a unei corporatii mari poate domina concurenta offline, in mediul online, daca esti bine reprezentat de o agentie SEO, indiferent de proportia companiei tale, poti fi pe pozitii bune in ranking-ul Google. Deci, da, poti fi inaintea competitiei.

Te poate ajuta o agentie SEO si marketing online sa cresti vizibilitatea online si sa dezvolti numarul clientilor tai?

Optimizarea SEO nu face altceva decat sa ajute clientii sa identifice rapid business-ul tau, oferta ta. De aceea si este nevoie de o agentie SEO in spatele unui site: pentru ca utilizatorii apeleaza la motoarele de cautare pentru a gasi ce au nevoie. SEO creste audienta online prin continut de calitate, prin relevanta cuvintelor-cheie, prin comunicarea interactiva pe retelele de socializare.

Atunci cand ai o agentie SEO buna vei avea si vanzari. SEO inseamna rezultate concrete, eficienta, inseamna intoarcerea investitiei. Insa inseamna a la long, nu in stil sprint. Si este important de stiut ca serviciile SEO trebuie sa fie acompaniate de comunicare pe retelele de socializare, de marketing si planuri de implementare, de campanii cost-effective, de strategii high-returm, de tactici care sa ajute utilizatorul sa isi dea seama, uneori, ce isi doreste.

Dezvoltarea SEO ofera rezultate vizibile, pe termen lung? Exista ROI? Exista profit?

SEO presupune o strategie pe termen lung si obiective pe termen scurt. Poate ca unele campanii de tipul pay-per-click pot aduce castiguri instantaneu si par atractive, insa o strategie SEO cu rezultate graduale dar consistente poate insemna un ROI mai mare. Google nu este prieten bun cu website-urile ce explodeaza de trafic si backlinks in timp scurt. Tocmai de aceea SEO de calitate inseamna crestere in timp si mentinere a campaniilor care sa atraga clientii.

Este important de mentionat ca serviciile SEO sunt o parte din tot ce inseamna promovarea in mediul digital. Si ca, este important ca un website sa ia in calcul o agentie SEO inca de la inceput. Inca de la planificarea structurii site-ului, de la CMS (content management systems). Design-ul site-ului, landing page-urile, maparea URL-urilor pot ajuta ranking-ul, alaturi de serviciile SEO. Iar un consultant sau o agentie SEO va sti sa adune toate aceste elemente, pentru a crea un business vizibil.