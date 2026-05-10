Corespondent Știrile PRO TV: „Apelurile la 112 au început să vină sâmbătă noaptea, unul după altul, de la un salon de evenimente din localitatea Oncești, județul Dâmbovița.

La restaurantul respectiv erau organizate o nuntă și un majorat la care participau sute de persoane. Imediat a fost activat planul roșu de intervenție și peste 30 de mașini de intervenție au fost trimise în zonă.

Pacienții acuzau simptome asemănătoare toxiinfecției alimentare. În total, 30 de persoane au ajuns la spital.

Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică și ai Direcției Sanitar-Veterinare au făcut verificări și au amendat restaurantul, pe care l-au închis până la clarificarea situației.

Ancheta epidemiologică este în desfășurare, iar rezultatele probelor de laborator vor stabili cauza incidentului.”