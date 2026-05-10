Echipa, formată din şase paraşutişti şi doi medici militari, a sărit cu paraşuta dintr-un avion de transport, în timp ce proviziile vitale de oxigen şi alte ajutoare medicale au fost aruncate din aer aproape simultan.

Medicii au fost trimişi să ofere asistenţă medicală de urgenţă după ce s-a confirmat că un cetăţean britanic de pe insulă este suspectat de infectare cu virusul.

Este pentru prima dată când armata britanică a paraşutat personal medical pentru a oferi asistenţă umanitară.

Tristan da Cunha, un grup de insule vulcanice din Oceanul Atlantic de Sud, este cel mai îndepărtat teritoriu britanic de peste mări care este locuit. Cu o populaţie de 221 de persoane, este accesibil în mod normal doar cu barca.