Mircea Abrudean a fost întrebat, la Parlament, dacă Ilie Bolojan are nevoie de un congres în Partidul Naţional Liberal prin care să-şi reconfirme susţinerea şi eventual să facă anumite modificări în echipa de conducere.

„Eu cred că, odată cu această decizie de a intra în opoziţie şi de a avea această direcţie pentru Partidul Naţional Liberal, cred că este nevoie şi este loc de o reformare a Partidului Naţional Liberal. Acest lucru se poate face prin organismele statutare, şi un congres este o soluţie”, a spus Mircea Abrudean. Preşedintele Senatului a menţionat că „nu vorbim de a înlătura pe cineva.”

„Până la urmă, poziţiile unor colegi sunt şi le aparţin. Până la urmă, au dreptul să aibă poziţii diferite faţă de conducerea partidului din care fac parte, la vot se vede care este poziţia finală a fiecărui coleg. (..) Cred că e nevoie de o reformă a Partidului Naţional Liberal şi acest lucru, sigur, trebuie făcut în organismele statutare”, a subliniat Abrudean.

Despre o revenire a lui Ludovic Orban în partid, Abrudean a răspuns: „Discuţii au fost. Cred că e nevoie de orice persoană cu experienţă, mai ales un fost lider al Partidului Naţional Liberal, deci nu văd de ce să excludem această posibilitate”.