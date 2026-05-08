”Mulţi oameni au întrebat ce se întâmplă la Bucureşti. Pe scurt: PSD şi AUR au răsturnat împreună guvernul condus de Ilie Bolojan. Cu toate acestea, nu au rezolvat nicio problemă, ci au creat una nouă. Este binecunoscut faptul că este mai uşor să răstorni un guvern decât să conduci ţara. Într-o astfel de situaţie instabilă, spaţiul nostru de manevră se restrânge, iar timpul nu este de partea noastră. Mai sunt 116 zile până la închiderea PNRR şi, dacă nu reuşim să înregistrăm progrese, vom pierde resurse importante din partea UE. Vorbim despre miliarde – bani care vor lipsi din trezoreria României şi din proiectele de dezvoltare”, a scris preşedintele UDMR pe Facebook.

Kelemen Hunor arată că abordarea deficitului bugetar nu mai poate fi amânată iar încrederea multor investitori în România a fost zdruncinată şi începem să simţim cu adevărat consecinţele: finanţarea ţării devine din ce în ce mai scumpă, iar acest lucru restrânge toate deciziile.

”Am comunicat clar tuturor poziţia UDMR, la recentele întâlniri. În primul rând, trebuie să verificăm dacă fosta majoritate pro-europeană se va putea forma din nou: PSD, PNL, USR, UDMR şi grupul minorităţilor. Avem nevoie de un candidat la funcţia de prim-ministru care să fie pregătit profesional, credibil din punct de vedere politic şi capabil să gestioneze simultan criza politică, guvernamentală şi bugetară, fără ca vreo personalitate politică să-l considere un rival”, afirmă Kelemen Hunor.

El precizează că, deşi, în general, un guvern minoritar nu este o soluţie stabilă, este acceptabil în situaţia actuală, dar pot accepta doar un guvern minoritar care nu este susţinut de AUR sau SOS.

”Nu ştiu dacă va dura până în 2028, dar este sigur că, dacă nu reuşim să găsim o soluţie pe termen lung, va trebui să mergem pas cu pas. Ne este clar că acolo unde este prezent AUR, noi nu suntem. Este principalul interes al comunităţii maghiare din Transilvania ca extremiştii să nu fie lăsaţi aproape de guvern”, menţionează liderul UDMR.

Kelemen Hunor mai declară că alegerile anticipate nu sunt o soluţie.

”La alegerile din 2024, cetăţenii au votat partidele pentru patru ani şi această responsabilitate nu poate fi ignorată acum. Oricine încurajează alegerile anticipate creşte incertitudinea şi deschide mai larg uşa extremiştilor. Acum, sarcina Preşedintelui este să găsească o soluţie care să asigure guvernarea stabilă şi să nu facă România vulnerabilă în faţa forţelor extremiste. Sarcina partidelor din coaliţie este să îşi lase deoparte consideraţiile tactice şi, în cele din urmă, să pună interesele ţării pe primul loc”, apreciază Kelemen Hunor.

El mai spune că, în guvernul anterior, au avut o dezbatere pe multe probleme, dar au început drumul reducerii deficitului bugetar şi limitării cheltuielilor iresponsabile, ”pentru că este în interesul cetăţenilor să nu plătească ei preţul pentru decizii iresponsabile iar acest lucru nu trebuie permis nici acum”.