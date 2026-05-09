Hegedűs este considerat una dintre figurile-cheie din echipa noului prim-ministru, dar el a devenit celebru în noaptea alegerilor din 12 aprilie, când a executat mişcări de dans îndrăzneţe în stilul AC/DC, atunci când conducerea partidului a ieşit în mijlocul susţinătorilor. Imaginile s-au viralizat pe reţelele sociale.

Sâmbătă, învestirea lui Peter Magyar ca nou prim-ministru a fost sărbătorită din nou în public, chiar în faţa Parlamentului, unde au venit zeci de mii de susţinători şi s-au desfăşurat concerte în aer liber, ocazie pentru Zsolt Hegedus, chirurg traumatolog şi ortoped, să dea tonul bunei dispoziţii şi energiei. El a fost aclamat de mulţime ca un adevărat star rock, iar apoi i s-au alăturat dansând şi ceilalţi membri ai echipei lui Peter Magyar.