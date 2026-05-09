„De la începutul zilei, numărul atacurilor efectuate de agresor a atins 51”, a indicat Statul-major al armatei ucrainene.

„În pofida declaraţiei de încetare a focului, grupuri înarmate ucrainene au lansat atacuri cu drone şi artilerie contra poziţiilor trupelor noastre”, a declarat, la rândul său, Ministerul Apărării rus.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene, Viktor Trehubov, a afirmat la Kiev că forţele ucrainene şi cele ruse profită de actuala încetare a focului pentru a face rotaţia trupelor şi a aduce întăriri pe front.

„Ruşii iau astăzi pauză şi o folosesc pentru a aduce întăriri, a face rotaţia forţelor şi a-şi reface capacităţile ofensive”, a spus Trehubov. Acesta a adăugat că activităţi similare au loc şi de partea ucraineană.

El a calificat situaţia actuală de pe linia frontului drept relativ calmă pentru moment, deşi au loc lupte izolate, însă de o intensitate mai mică decât de obicei.