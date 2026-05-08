Polițiștii care au venit la fața locului au descoperit că atât tânărul, cât și iubita lui consumaseră alcool și amândoi au condus mașina, deși nu au permis. În plus, și autoturismul în care se aflau era în neregulă.

Polițiștii au fost sesizați prin 112 despre un accident rutier petrecut pe un bulevard intens circulat din Baia Mare.

Inițial, agenții au constatat că un șofer de 30 de ani nu a păstrat distanța față de autoturismul din fața sa, oprit la culoarea roșie a semaforului. După impact, iubita tânărului care condusese mașina s-ar fi urcat la volan pentru a muta mașina din acel loc.

După verificările rapide, polițiștii au constatat că cei doi tineri au consumat alcool și că niciunul dintre ei nu are permis de conducere.

Mai mult, mașina în care se aflau este radiată, iar plăcuțele cu numărul de înmatriculare montate erau de la alt autoturism.

Cei doi au dosar penal pentru un cumul de infracțiuni rutiere, iar cazul a fost preluat de procurori.