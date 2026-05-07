„Din primele cercetări efectuate la faţa locului de către poliţişti a reieşit faptul că un tânăr de 19 ani, din municipiul Cluj-Napoca, care conducea o motocicletă în direcţia localităţii Chinteni, în timp ce ar fi efectuat o manevră de depăşire a unui autoturism, ar fi fost acroşat de acesta, în contextul în care conducătorul auto nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcţiei de deplasare", a informat Poliţia.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Cluj au transmis că motociclistul a fost găsit de către echipajele sosite la faţa locului în stare gravă.

„Pompierii din cadrul Detaşamentului 1 Cluj-Napoca intervin în aceste momente la un grav accident rutier petrecut în zona străzii Valea Chintăului din municipiul Cluj-Napoca. Din primele date, în accident au fost implicate un autoturism şi o motocicletă. Echipajele noastre l-au găsit pe motociclist în stare gravă, acesta aflându-se în stop cardio-respirator. Astfel, se aplică manevre de resuscitare. Au fost mobilizate la faţa locului două autospeciale cu modul de descarcerare şi o ambulanţă SMURD de terapie intensivă mobile", se arată într-o informare a ISU Cluj.

Ulterior, ISU Cluj a revenit, arătând că, în ciuda tuturor eforturilor, a fost declarat decesul motociclistului, un tânăr de aproximativ 20 de ani.