Lazare, un Continental Toy Spaniel în vârstă de 31 de ani, a fost adus la adăpostul de animale Annecy Marlioz Spa după ce stăpânul său a murit. Lazare, al cărui nume se traduce prin „Dumnezeu ajută”, este un cățel bătrân, cu numeroase probleme de sănătate, inclusiv faptul că nu își putea ține complet limba în gură, New York Post.

Microcipul lui Lazare era conectat la registrul francez al câinilor de rasă. Acolo, personalul a descoperit că data lui de naștere este 4 decembrie 1995 — ceea ce înseamnă că are aproximativ 31 de ani și 150 de zile. După această descoperire surprinzătoare, Société Protectrice des Animaux (SPA – Societatea pentru Protecția Animalelor din Franța) a contactat Guinness World Records.

„Am verificat de două ori. Nu există nicio îndoială. Lazare se află în al 31-lea an de viață”, a declarat Anne-Sophie Moyon, directoarea adăpostului.

Dacă totul decurge conform planului, Lazare ar putea primi titlul de cel mai bătrân câine din lume, depășindu-l pe actualul deținător al recordului, un Australian Cattle Dog pe nume Bluey, care a murit la vârsta de 29 de ani în 1939.

Noua proprietară a lui Lazare, Ophélie Boudol, în vârstă de 29 de ani, spune că nu este preocupată în mod special de faima pe care câinele ei ar putea-o dobândi.

„L-am adoptat pentru că iubesc animalele și a existat instantaneu o legătură între noi. Nu puteam concepe că își va încheia viața într-un adăpost. Avea nevoie de o familie iubitoare”, a declarat ea pentru TF1.

Boudol a spus că, atunci când nu doarme, Lazare o urmează peste tot prin apartament. Ea a adăugat că medicul veterinar a asigurat-o că Lazare este într-o stare bună de sănătate, în ciuda vârstei sale înaintate.

Un alt câine celebru, un câine portughez de pază pentru animale pe nume Bobi, a deținut timp de doi ani titlul de cel mai bătrân câine din lume, după ce l-a depășit la limită pe Bluey, însă recordul i-a fost retras în urma unei investigații privind dovezile legate de vârsta sa.