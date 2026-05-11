"Voi avea această discuţie cu preşedintele Xi. Preşedintele Xi şi-ar dori să nu o facem", a declarat preşedintele american presei la Casa Albă, relatează AFP.

Politica SUA faţă de Taiwan, pe care China o consideră o provincie de-ale sale, se bazează pe o susţinere militară robustă a insulei, fără însă a o recunoaşte deplin şi fără a susţine deschis veleităţile ei diplomatice.

Din 1982, unul dintre marile principii ale acestei strategii americane este de a nu "consulta" Beijingul asupra vânzării de arme către Taiwan.

Donald Trump, care se va afla în China între 12 şi 14 mai, a minimalizat riscul unei invadări a insulei de către China.

"Nu cred că asta se va întâmpla", a spus el despre Taiwan după ce a evocat atacarea Ucrainei de către Rusia, apreciind că "relaţia foarte bună" pe care o are cu omologul său chinez va face ca să nu existe o astfel de iniţiativă din partea Beijingului.

Xi Jinping "ştie că nu vreau să se întâmple aşa ceva", a spus liderul republican.

Preşedintele american a dat de asemenea asigurări că-i va solicita preşedintelui chinez să-l elibereze pe Jimmy Lai, fost magnat al media pro-democratice din Hong Kong, condamnat în februarie la 20 de ani de închisoare pentru atingere adusă securităţii naţionale.

Miliardarul de 79 de ani a spus că va discuta cu Beijingul şi despre cazul unui pastor creştin deţinut în China. Potrivit presei americane, este vorba despre Ezra Jin.