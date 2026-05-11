Potrivit jurnaliștilor de la Axios, memorandumul american include prevederi precum suspendarea programului iranian de îmbogățire a uraniului, ridicarea sancțiunilor și reluarea navigației prin Strâmtoarea Ormuz.

Iranul, în schimb, ar fi propus, prin medierea Pakistanului, încetarea războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, ridicarea blocadei navale americane și garanții că nu vor mai exista atacuri asupra teritoriului său.

The Wall Street Journal mai scrie că Teheranul a propus diluarea unei părți din uraniul său puternic îmbogățit și transferul restului către o țară terță.

Pe de altă parte, Iranul amenință cu un „răspuns decisiv și imediat” dacă Franța și Marea Britanie trimit forțe în Strâmtoarea Ormuz.

Aflat în Kenya, Emmanuel Macron a spus că „nu a avut niciodată în vedere” o desfășurare militară navală în Strâmtoarea Ormuz, ci o misiune de securizare „coordonată cu Iranul”.