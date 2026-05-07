Guvernul cipriot, care deţine preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene, a raportat "progrese asupra unui număr de elemente" şi şi-a exprimat dorinţa de a continua această "dinamică pozitivă" în cadrul unei noi sesiuni de negocieri cu europarlamentarii programată pentru 19 mai.

"Suntem pe deplin angajaţi să continuăm dialogul nostru constructiv cu Parlamentul European, pentru a încheia cât mai curând posibil lucrările legislative", a dat asigurări ministrul cipriot al energiei, comerţului şi industriei, Michael Damianos.

"Am făcut progrese bune, dar mai sunt multe de făcut", a confirmat europarlamentarul german Bernd Lange (S&D, stânga), care coordonează acest dosar în cadrul Parlamentului.

Parlamentul European a aprobat la sfârşitul lunii martie, sub anumite condiţii, acordul comercial dintre Statele Unite şi UE încheiat vara trecută la Turnberry, în Scoţia.

Procedurile interne ale blocului prevăd, însă, negocieri cu statele membre înainte ca acesta să fie aplicat formal.

Vineri, Donald Trump a ameninţat UE cu impunerea unor noi suprataxe vamale pentru automobilele şi camioanele exportate către Statele Unite, acuzând Uniunea Europeană că nu respectă acest acord comercial.

Ca răspuns, Bruxellesul a asigurat că UE îşi respectă partea din acord şi că Washingtonul a fost ţinut la curent "pe tot parcursul procedurilor" vizând ratificarea acestuia pe plan legislativ.

În acordul de la Turnberry, UE s-a angajat să elimine taxele vamale pentru majoritatea importurilor din SUA în schimbul unui plafon de 15% pentru tarifele impuse de Trump asupra bunurilor europene.