El a transmis acest mesaj într-o scrisoare adresată președintelui Vladimir Putin, cu ocazia aniversării înfrângerii Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial, potrivit Reuters.

Kim a reiterat poziţia Coreei de Nord de a „acorda prioritate maximă” parteneriatului său cu Rusia şi angajamentul său faţă de „punerea în aplicare a obligaţiilor tratatului interstatal”, potrivit agenţiei oficiale nord-coreene KCNA.

Rusia şi Coreea de Nord au semnat în 2024 un „Tratat de parteneriat strategic cuprinzător” în timpul unei vizite a lui Putin la Phenian. Pactul include o clauză de apărare reciprocă.

Coreea de Nord a trimis aproximativ 14.000 de soldaţi să lupte alături de forţele ruse la Kursk în timpul războiului în curs cu Ucraina.

Oficialii sud-coreeni, ucraineni şi occidentali au declarat că aceste forţe au suferit pierderi grele, peste 6.000 de soldaţi nord-coreeni fiind ucişi în luptă.

Parada de Ziua Victoriei, organizată sub măsuri de securitate sporite în Rusia

Sâmbătă, Rusia organizează cea mai restrânsă paradă de Ziua Victoriei din ultimii ani, din cauza ameninţării cu un atac din partea Ucrainei, unde victoria forţelor Moscovei s-a dovedit a fi greu de atins după mai bine de patru ani de la începutul celui mai sângeros conflict european de după cel de-al Doilea Război Mondial.

Rusia şi Ucraina au confirmat vineri că au convenit asupra unui armistiţiu de trei zile anunţat de preşedintele SUA, Donald Trump, care va fi în vigoare între 9 şi 11 mai.