Compania, care avea planuri ambițioase de a revoluționa industria aviației prin zboruri electrice, s-a prăbușit anul trecut după o tentativă nereușită de a atrage finanțare în valoare de 20 de milioane de lire sterline.

Lichidatori provizorii au fost numiți încă din februarie, iar, potrivit publicației The Herald, firma Opus Restructuring a fost desemnată oficial să gestioneze lichidarea companiei. Anunțul a fost publicat în registrul guvernamental britanic The Gazette, unde Paul Dounis și Mark Harper au fost numiți pentru a închide oficial compania.

Opus Restructuring a confirmat că proprietarii EcoJet finanțează procesul de lichidare pentru a se asigura că angajații își vor primi toate drepturile legale, scrie Express.com.

„EcoJet a fost un start-up și nu deține active semnificative. Acționarii au ales să finanțeze procesul de lichidare pentru a garanta că angajații companiei primesc integral toate compensațiile prevăzute de lege”, a declarat un purtător de cuvânt.

EcoJet intenționa să opereze zboruri între Edinburgh și Southampton, cu planuri de extindere către mai multe destinații europene, însă programul de zbor nu a fost niciodată lansat înainte de colapsul companiei.

Compania a fost fondată la Edinburgh în 2023 de antreprenorul Dale Vince, fondator și al companiei de energie verde Ecotricity. Vince a confirmat că a „pus pe pauză investițiile în EcoJet”.

„Rămânem dedicați electrificării tuturor formelor de transport — iar aviația este ultima frontieră și cea mai dificilă. Este nevoie de mai mult timp decât am sperat pentru a alinia tehnologia și partea de reglementare, așa că, pentru moment, suspendăm proiectul.”