Emisiunea se derulează în perioada 11 mai - 5 iunie 2026.

Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu şi sunt emise în formă dematerializată.

Unde pot fi cumpărate titlurile de stat

Potrivit Ministerului Finanţelor, titlurile pot fi cumpărate prin mai multe canale. Astfel, între 11 mai şi 3 iunie pot fi achiziţionate prin platforma Ghişeul.ro iar între 11 mai şi 4 iunie online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităţilor Trezoreriei Statului.

Operaţiunile care pot fi realizate online sunt: deschiderea contului de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscrierea titlurilor de stat Tezaur şi viramentul sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar.

De asemenea, titlurile pot fi cumpărate între 11 mai şi 5 iunie la unităţile Trezoreriei Statului.

Între 11 mai şi 4 iunie în mediul urban şi 11 mai - 3 iunie în mediul rural, subscrierile pot fi realizate prin subunităţile poştale ale CN Poşta Română SA.

Avantajele investiției în Tezaur

Ministerul Finanţelor precizează că veniturile obţinute din investirea în titlurile de stat Tezaur sunt neimpozabile. Dobânda este anuală şi se plăteşte la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul programului Tezaur sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans.

În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni, iar subscrierile deja efectuate pot fi anulate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obţinute de Ministerul Finanţelor, în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune şi orice eventuale modificări ale acestuia sunt publicate la secţiunea Titluri de stat şi pe site-ul C.N. Poşta Română S.A.

Instituţia reaminteşte că, începând cu luna martie 2025, a fost lansată prima ediţie în care cetăţenii români care au cont pe platforma Ghişeul.ro şi deţin un card de debit au avut posibilitatea de a achiziţiona online titluri de stat.