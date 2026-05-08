În întreaga ţară s-au auzit explozii şi zgomote cauzate de „operaţiunile în desfăşurare de interceptare a rachetelor şi dronelor”, a precizat ministerul vineri dimineaţă, într-o postare pe platforma X.

„Publicul este îndemnat să rămână calm şi să urmeze instrucţiunile de siguranţă şi securitate emise de autorităţile competente”, au indicat autorităţile.

EAU declaraseră anterior, pe 9 aprilie, că spaţiul lor aerian este liber de ameninţări, odată cu intrarea în vigoare a armistiţiului dintre SUA şi Iran, însă au continuat să intercepteze atacuri.

În ultimele două luni, Emiratele Arabe Unite au fost ţara care a suportat cele mai multe atacuri venite din partea Iranului.